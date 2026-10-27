مع اقتراب الشتاء... فاتورة "الدفا" لمن استطاع

مع كل شتاء، تعود الهموم نفسها إلى الناس: كيف يتدفؤون، وبأي كلفة؟ فالتدفئة ليست رفاهية، بل حاجة أساسية، غير أن كلفتها تثقل كاهل كثير من الأسر مع اقتراب الموسم البارد. وفي ما يلي جولة على كلفة كل خيار من الخيارات المتاحة.



التدفئة هذا الشتاء تحتاج إلى ميزانية، وليست كل الخيارات في متناول الجميع، سواء اعتمد الناس على الحطب أو المازوت أو أو الكهرباء.



فبالنسبة إلى المازوت، تتراوح كلفة الموسم بين 700 و2000 دولار. أما الحطب، فيتراوح سعر الطن الواحد بين 200 و350 دولارًا، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للموسم نحو 750 إلى 1500 دولار. وفي ما يخص الغاز، يبلغ سعر الجرة زنة 10 كيلوغرامات 17 دولارًا، ويتراوح الاستهلاك بين 4 و9 جرار في الشهر، ما يعني أن كلفة الموسم تتراوح بين 270 و530 دولارًا. وإذا اعتمد أحدهم على الكهرباء، فإن تشغيل دفاية بقوة 2000 واط يرفع الفاتورة إلى ما بين 480 و1900 دولار، بحسب تقديرات "الدولية للمعلومات".



وهكذا يبقى الغاز الأقل كلفة بين الخيارات المطروحة، فيما تتفاوت كلفة المازوت والحطب والكهرباء تفاوتًا كبيرًا بحسب الاستهلاك وحجم المنزل. وفي كل الأحوال، سيضطر الكثير من الأسر إلى الموازنة بين البرد وما تسمح به قدرته المالية.

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