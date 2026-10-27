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لبنان

بعد إقصاء نحو 400 موجّه تربوي.. لجنة الأساتذة تتحرّك أمام "اليونيسف"

Lebanon 24
27-10-2026 | 15:06
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بعد إقصاء نحو 400 موجّه تربوي.. لجنة الأساتذة تتحرّك أمام اليونيسف
بعد إقصاء نحو 400 موجّه تربوي.. لجنة الأساتذة تتحرّك أمام اليونيسف photos 0
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أعلنت لجنة أساتذة التوجيه التربوي في الدوام المسائي، عقب وقفة احتجاجية نظّمتها أمام مكاتب "اليونيسف"، أنها عقدت اجتماعاً مع ممثل المنظمة في لبنان ماركو لويجي كورسي وعدد من مسؤوليها، لبحث قضية إقصاء نحو 400 موجّه تربوي.
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وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها عرضت خلال اللقاء تداعيات القرار الصادر بموجب مذكرة وزيرة التربية رقم 198/م/2026، والذي وصفته بـ"التعسفي"، مشيرةً إلى أنه جاء من دون إنذار، بعد 12 عاماً من عمل الموجّهين في دعم التلاميذ تربوياً ونفسياً وسلوكياً.

وبحسب البيان، نفى مسؤولو "اليونيسف" مسؤولية المنظمة عن قرار إقصاء الموجّهين التربويين، مؤكدين أن القرار يعود إلى وزارة التربية، وليس إلى وقف تمويل البرنامج من جانب المنظمة.

وأضافت اللجنة أن مسؤولي "اليونيسف" أكدوا متابعة الملف مع وزارة التربية ونقل مطالب الأساتذة إليها، مشددين على أهمية دور الموجّه التربوي في دعم الصحة النفسية للتلاميذ وحمايتهم من العنف.

وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة حتى إعادة الموجّهين التربويين إلى عملهم في الدوام المسائي، ملوّحةً بمزيد من التحركات والاعتصامات في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
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