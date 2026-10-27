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لبنان

تدابير سير في بيروت حتى نهاية تشرين الثاني بسبب أعمال زراعة الأشجار

Lebanon 24
27-10-2026 | 14:30
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تدابير سير في بيروت حتى نهاية تشرين الثاني بسبب أعمال زراعة الأشجار
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أعلنت المديريـة العامّة لقوى الأمـن الدّاخي ـ شعبة العلاقـات العامّة أنه "بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة اعتبارًا من تاريخ اليوم 27-10-2026 لغاية تاريخ 30-11-2026، من الساعة 8،00 صباحًا، ولغاية الساعة 19،00 من كل يوم عمل، بزراعة أشجار في مدينة بيروت، وذلك في الأماكن الآتية:
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محلة الأشرفية – دوار العدلية نحو المتحف ثم باتجاه بوليفار الرئيس صائب سلام (البربير – كورنيش المزرعة حتى محلة فردان – تقاطع الراشدين) ذهابًا وإيابًا.

قد تؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة مرور السيّارات على الطرقات المذكورة مكان الأشغال.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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شعبة العلاقات

صائب سلام

مديرية ال

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العلا

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