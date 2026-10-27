تدابير سير في بيروت حتى نهاية تشرين الثاني بسبب أعمال زراعة الأشجار

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أعلنت المديريـة العامّة لقوى الأمـن الدّاخي ـ شعبة العلاقـات العامّة أنه "بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة اعتبارًا من تاريخ اليوم 27-10-2026 لغاية تاريخ 30-11-2026، من الساعة 8،00 صباحًا، ولغاية الساعة 19،00 من كل يوم عمل، بزراعة أشجار في مدينة ، وذلك في الأماكن الآتية:محلة – دوار العدلية نحو المتحف ثم باتجاه بوليفار الرئيس (البربير – كورنيش المزرعة حتى محلة – تقاطع الراشدين) ذهابًا وإيابًا.قد تؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة مرور السيّارات على الطرقات المذكورة مكان الأشغال.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".