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لبنان

"المستقبل" يتحضّر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-10-2026 | 02:45
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يتحضّر تيار "المستقبل" لإطلاق باكورة من الأنشطة الحزبية خلال الفترة المقبلة والتي تترافق مع أنشطة اجتماعية وسياسية بمتابعة وإشراف مباشر من أمين عام "التيار" أحمد الحريري.
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وحالياً، فإنّ "المستقبل" يواصل لقاءاته في المناطق، في حين أن العمل مستمرّ على تفعيل المنسقيات وزيادة التنسيق ضمنها بهدف تفعيل العمل الحزبي.
في الوقت نفسه، فإنّ "المستقبل" أبلغ مختلف الكوادر وفي مستويات تنظيمية مختلفة بضرورة تعزيز التواصل وتفعيل التنسيق أكثر من السابق بهدف تعزيز الوضع الحزبي وصقله خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصدر مراقب  تبدو الجولات والانشطة المناطقية ل" المستقبل"أقرب إلى عملية مسح سياسي وتنظيمي، لاختبار حجم التأييد الشعبي، قبل الانتقال إلى خطوات أكثر تقدّماً.



المصدر: لبنان 24
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