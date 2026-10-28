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لبنان

قبالة كفرعبيدا.. "الزراعة": ضبط مخالفة صيد بالمتفجرات

Lebanon 24
28-10-2026 | 03:19
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قبالة كفرعبيدا.. الزراعة: ضبط مخالفة صيد بالمتفجرات
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أفادت وزارة الزراعة في بيان، بأنها "ضبطت مخالفة صيد باستخدام مواد متفجرة قبالة كفرعبيدا في قضاء البترون، وأحالت المخالف على القضاء المختص، في إطار جهودها لمكافحة أساليب الصيد المدمّرة وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية ومصادر رزق الصيادين".
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وشكر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني "القوى الأمنية وفريق عمل الوزارة على جهودهم في متابعة المخالفات وضبطها"، مثمّناً "تعاون الصيادين والنقابات في التصدي للممارسات التي تستنزف الموارد البحرية وتضرّ بقطاع الصيد".

وكانت الوزارة "تلقّت شكوى تفيد باستخدام زورق يعود لأحد صيادي البربارة مادة الديناميت في الصيد قبالة كفرعبيدا. وعلى الأثر، توجّه فريق من الوزارة، بمساندة قوى الأمن الداخلي، إلى مرفأ الميناء في البترون، حيث عاين الزورق وضبط على متنه معدات غوص مخالفة للقانون".

وفحص الفريق "عيّنة من الأسماك المنتشلة من موقع المخالفة، فتبيّن أنها صِيدت باستخدام مواد متفجرة. وبناءً على نتائج المعاينة، نُظّم محضر ضبط أُودع لدى النيابة العامة، وأُحيل المخالف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، "أُزيلت كل الشباك الثابتة المخالفة للقانون، التي تجاوز طول بعضها ألف متر، ضمن إجراءات الحدّ من الممارسات التي تهدّد الموارد البحرية وتمسّ بحقوق الصيادين الملتزمين".

وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة مخالفات الصيد، مشدّدةً على أن "حماية البيئة البحرية والثروة السمكية شرط أساسي لاستدامة القطاع وصون أرزاق العاملين فيه". وجدّدت دعمها "للصيادين الملتزمين القانون، ودعت إلى تعزيز التعاون في الإبلاغ عن المخالفات واعتماد ممارسات الصيد المستدام، بما يحفظ موارد البحر للأجيال المقبلة".
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