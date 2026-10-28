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لبنان

آتٍ من اليونان.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
28-10-2026 | 04:51
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آتٍ من اليونان.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر الطقس الخريفي متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع فرص تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال النهار  خاصة في الداخل، ومن المنتظر ان تتأثر المنطقة تدريجياً إعتبارًا من صباح يوم غد الخميس بمنخفض جوّي متمركز حالياً فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، ورياح ناشطة تشتّد أحياناً ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر تدريجياً.
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تحذير: من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرقات.

الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر على الجبال والساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الداخلية خلال النهار  يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.

 
الخميس:

غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل صباحًا والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجياً خلال النهار مع اقتراب المنخفض الجوّي حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود 75كم/س شمال البلاد.

 الجمعة:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحاً ومن ثم  يستقر الطقس ظهراً وتنحسر الأمطار كلياً.
 السبت:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

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