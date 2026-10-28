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لبنان

بعد التبليغ عن حالات تسمّم غذائي..محافظ بيروت يقفل مستودعاً للحوم بالشمع الأحمر

Lebanon 24
28-10-2026 | 05:48
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بعد التبليغ عن حالات تسمّم غذائي..محافظ بيروت يقفل مستودعاً للحوم بالشمع الأحمر
بعد التبليغ عن حالات تسمّم غذائي..محافظ بيروت يقفل مستودعاً للحوم بالشمع الأحمر photos 0
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تحرّكت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت عند الساعة العاشرة من مساء أمس، إثر ورود معلومات من قسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة تفيد عن حالات تسمّم غذائي استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقّي العلاج، ضمن نطاق بيروت وخارجها.
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وفي إطار متابعة مصدر التسمّم المحتمل، نفّذت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت بمؤازرة من مخابرات الجيش مكتب الحمراء و فوج حرس مدينة بيروت، كشفاً ميدانياً على مستودع «رهامكو» في منطقة الروشة - شارع استراليا عائد للسيد محمد علي المصري.

وأظهر الكشف أنّ المستودع يعمل من دون ترخيص، ولا يستوفي أدنى الشروط الصحية والمعايير المعتمدة، كما تبيّن وجود تجهيزات تُستخدم لتذويب اللحوم المجمّدة وتقطيعها وتجهيزها، وسط شبهات بممارسات في البيع تشمل خلط اللحوم الطازجة بالمستوردة وتذويب المجمّد منها، بما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المنتجات المتداولة. كذلك، تبيّن أنّ المستودع يزوّد عدداً من المطاعم باللحوم، ومن بينها المطعم الذي سُجّلت فيه حالات التسمّم موضوع المتابعة.

وبناءً على نتائج الكشف، أقدمت مصلحة المسالخ ليلاً على إقفال المستودع وختمه بالشمع الأحمر بناءً على قرار فوري صادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود حمل الرقم 872/ب تاريخ 27-10-2026، نظراً لما يشكله من تهديد على للصحة العامة وسلامة المستهلك فضلاً عن المخالفات التي قد تنطوي غشّ في بيع اللحوم، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

ويؤكد المحافظ عبود أنّ سلامة الغذاء خط أحمر، وأنّه ماضٍ في تكليف المصالح المعنية في بلدية بيروت بتكثيف الرقابة على منشآت تخزين اللحوم وتجهيزها وتداولها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر أو يخلّ بالضوابط الصحية المعتمدة.
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