سلام استقبل النائب كميل شمعون على رأس وفد من حزب الوطنيين الاحرار

استقبل الدكتور الوطنيين الأحرار النائب كميل على رأس وفد من الحزب.

بعد اللقاء قال شمعون: أحببنا اليوم القيام بهذه الزيارة لدولة الرئيس، لوضعه في أجواء الاتصالات التي نقوم بها حاليًا.نحن نؤمن بالحوار الوطني، وهذا الحوار يجب ألّا يتوقف مهما كانت الأسباب، ومهما بلغت حدة التشنجات، لأن يجب أن يعيش مع جميع أبنائه، ولا يجوز أن يشعر أي فريق بأنه خارج المعادلة، وخصوصًا الطائفة الكريمة، التي نقدّر حجم الوجع الذي تشعر به اليوم.في الوقت نفسه، هناك حلول، ويجب أن نمضي بها، لأنها تصبّ في مصلحة الجميع، ومصلحة لبنان بشكل خاص.كما بحثنا في مواضيع أخرى، أبرزها ملف الكهرباء، الذي يشكّل معاناة كبيرة ويهمّ كل مواطن لبناني. نحن مقبلون على فصل الشتاء، ولذلك يجب التوصل إلى حلول .وتناولنا أيضًا موضوع النفايات، الذي يطال صحة كل مواطن لبناني، فضلًا عن ضرورة تسهيل أمور المواطنين. وفي هذا الإطار، بحثنا في مشروع الحكومة الإلكترونية (E-Government)، الذي طُرح على الدولة، وهناك دول عربية وأجنبية كثيرة مستعدة لمساعدة لبنان في هذا المجال، بما يسهّل إنجاز معاملات المواطنين ويجعلها أكثر شفافية.وبهذه الطريقة، نكون قد وضعنا إحدى الوسائل الأساسية لمحاربة الفساد، حجر أساس مهم في هذا المسار.