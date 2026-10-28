تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل النائب كميل شمعون على رأس وفد من حزب الوطنيين الاحرار

Lebanon 24
28-10-2026 | 08:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام استقبل النائب كميل شمعون على رأس وفد من حزب الوطنيين الاحرار
سلام استقبل النائب كميل شمعون على رأس وفد من حزب الوطنيين الاحرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من الحزب.
Advertisement
بعد اللقاء قال شمعون: أحببنا اليوم القيام بهذه الزيارة لدولة الرئيس، لوضعه في أجواء الاتصالات التي نقوم بها حاليًا.

نحن نؤمن بالحوار الوطني، وهذا الحوار يجب ألّا يتوقف مهما كانت الأسباب، ومهما بلغت حدة التشنجات، لأن لبنان يجب أن يعيش مع جميع أبنائه، ولا يجوز أن يشعر أي فريق بأنه خارج المعادلة، وخصوصًا الطائفة الشيعية الكريمة، التي نقدّر حجم الوجع الذي تشعر به اليوم.

في الوقت نفسه، هناك حلول، ويجب أن نمضي بها، لأنها تصبّ في مصلحة الجميع، ومصلحة لبنان بشكل خاص.

كما بحثنا في مواضيع أخرى، أبرزها ملف الكهرباء، الذي يشكّل معاناة كبيرة ويهمّ كل مواطن لبناني. نحن مقبلون على فصل الشتاء، ولذلك يجب التوصل إلى حلول في أسرع وقت ممكن.

وتناولنا أيضًا موضوع النفايات، الذي يطال صحة كل مواطن لبناني، فضلًا عن ضرورة تسهيل أمور المواطنين. وفي هذا الإطار، بحثنا في مشروع الحكومة الإلكترونية (E-Government)، الذي طُرح على الدولة، وهناك دول عربية وأجنبية كثيرة مستعدة لمساعدة لبنان في هذا المجال، بما يسهّل إنجاز معاملات المواطنين ويجعلها أكثر شفافية.

وبهذه الطريقة، نكون قد وضعنا إحدى الوسائل الأساسية لمحاربة الفساد، حجر أساس مهم في هذا المسار.
مواضيع ذات صلة
وفاة رئيس حزب الوطنيين الاحرار السابق والنائب السابق دوري شمعون (إذاعة لبنان الحر)
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الوطنيين الأحرار نعى دوري شمعون
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله سفير ماليزيا ونقيب المحامين والنائب كميل شمعون
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل ستريدا جعجع على رأس وفدٍ
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

في أسرع وقت ممكن

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

نواف سلام

رئيس حزب

الشيعية

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28
Lebanon24
10:38 | 2026-10-28
Lebanon24
10:34 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24