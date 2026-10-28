تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا

Lebanon 24
28-10-2026 | 09:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا
سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ "دعم الصناعة مصلحة وطنيّة وعلى الدولة تأمين بيئة تنافسيّة عادلة ولا استقرار مستداماً من دون أمن مستدام".
 
 
وأضاف سلام خلال إفتتاح المعرض الذي تنظمه جمعية الصناعيين، أنّ "كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا ونعمل بكلّ طاقتنا على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة".
Advertisement
 
 
كلمة سلام في معرض الصناعة اللبنانية

أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة الصناعيون،
الحضور الكريم،
 
يسعدني أن أكون بينكم اليوم في افتتاح المعرض الصناعي اللبناني الثاني. فأن تقيموا هذا المعرض، بعد ما مرّ على لبنان من ظروف اقتصاديّة ضاغطة، ثم حربين متتاليتين، فذلك بحد ذاته شهادة على أن في هذا البلد من لا يزال يراهن على قدراتنا الوطنيّة.
 
لقد حافظتم على مؤسساتكم وعلى عمّالكم في أصعب الظروف، بدل المغادرة أو انتظار تحسّن الظروف.
 
وهذا يستحق من الدولة أن تقابله بسياسات تحميه وتبني عليه.
لقد أثبتت التجربة أن اقتصاداً يقوم على الاستهلاك والريع وحدهما يبقى مكشوفاً أمام أول صدمة. والنهوض المستدام يتطلب إعادة الاعتبار إلى القطاعات الإنتاجية الاساسية، وفي مقدمتها الصناعة. وهنا تبرز المشكلة التي نعرفها جميعاً: خلل بنيوي في ميزاننا التجاري، يعكس اعتماداً مفرطاً على الاستيراد. ولا يُعالج هذا الخلل بالشعارات، بل بزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات.
ولذلك أقولها بوضوح: إن دعم الصناعة ليس مطلباً قطاعياً. إنه مصلحة وطنية ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية. وهذه الحكومة تنظر إليكم كشركاء في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
وهي شراكة قائمة على معادلة واضحة. على الدولة أن تؤمّن بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، فيما يبقى للقطاع الخاص الاستثمار والإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل.
 
أيها الحضور الكريم،
أبدأ بما تقع مسؤوليته على الدولة، أي تأمين شروط الاستقرار. فبديهيّ ان لا استقرار مستدام من دون امن مستدام. واعذروني ان بدا ذلك تكراراً، فالأساس لذلك كان ويبقى قيام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. وهو ما اتفقنا عليه جميعاً عندما جددنا عقدنا الوطني في اتفاق الطائف. ونحن نبقى ملتزمين بذلك، ولن نتراجع عن هذا الهدف لأنه الشرط الضروري لاستعادة الدولة لدورها، بل لوجودها. وهذا مهما صعبت التحديات. ولن نستسلم طبعاً امام العقبات التي تواجهنا أيّاً كان مصدرها.
 
اما بالنسبة لتأمين المنافسة العادلة، فلا يمكن لصناعيّ يلتزم القانون ويدفع ما عليه أن ينافس بضائع مهرّبة أو مُغرِقة للسوق. ومكافحة الإغراق والتهريب والمنافسة غير المشروعة ليست إجراءً حمائياً، بل هي صون للعدالة ولتكافؤ الفرص وأصول المنافسة المشروعة. وهذا ما باشرت حكومتنا العمل عليه، بتشديد الضبط الجمركي والرقابة على المنافذ الحدوديّة.
وفي المشتريات العامة، سنفعّل الأفضلية للمنتج اللبناني ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء، لأن الدولة التي لا تشتري من الصناعيّين فيها لا يمكن أن تطلب منهم أن يستثمروا داخلها.
كما سنعتمد حوافز استثمارية مدروسة، تستهدف الصناعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل. فالحافز الذي نريده ليس امتيازاً عشوائياً، بل أداة لتوجيه الاستثمار نحو الجهة التي يعود فيها بأكبر نفع على الاقتصاد والمجتمع.
وسنضع سياسات تشجع تصنيع المنتجات التي نستوردها بكميات كبيرة، حيث تتوافر لدينا القدرة على إنتاجها بجودة وكلفة تنافسيتين. فلماذا نستورد ما نستطيع أن ننتجه بهذه الشروط.
 
وأعرف أن كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء عليكم. لذلك ستكون معالجتها أولوية لدينا، عبر تأمين تغذية كهربائية أكثر انتظاماً وبأسعار تنافسية. فلا صناعة قادرة على المنافسة بكلفة طاقة تفوق كلفة منافسيها. وكونوا على ثقة اننا نعمل بكل طاقاتنا على وضع حلول مستدامة لازمة الطاقة، وامل الاعلان عن ذلك قريبا.
ولا يكتمل الحديث عن الصناعة من دون الحديث عن التصدير.
 
فصادراتكم الصناعية، التي تقارب ثلاث مليارات دولار سنوياً، هي مصدر أساسي للعملات الأجنبية، وهي دليل على أن المنتج اللبناني يستطيع أن ينافس في الأسواق المطلوبة. ومهمتنا أن نوسع هذه الأسواق. فنحن نعمل على توسيع الاتفاقيات التجارية الثنائية وفتح أسواق جديدة، بالتوازي مع الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات القائمة. وسنكلّف بعثاتنا الدبلوماسية بدور أكبر في تسويق المنتجات اللبنانية واستقطاب الاستثمارات الصناعية. كما سندرس آليات حوافز للمؤسسات التي تنجح في زيادة صادراتها أو في دخول أسواق جديدة، لأن النجاح في التصدير يجب أن يكون محل تشجيع ومكافأة.
 
وأمامنا فرصة أخرى. فلبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية ومستوىً تعليمياً يشهد له العالم. وفي وقت تسعى شركات أوروبية وأميركية إلى تنويع مواقع إنتاجها، يستطيع لبنان أن يقدّم نفسه قاعدة إقليمية الـ Offshoring في الصناعات التكنولوجية. وهذه الفرصة تعني فرص عمل نوعية لشبابنا، وتساهم في الحد من هجرة المهندسين والكفاءات التي كلفتنا كثيراً. ولتحقيقها، لا بد من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، كما لا بد من ربط أفضل للتعليم والتدريب المهني بحاجات سوق العمل.
 
أما الاقتصاد الأخضر، فلا نراه التزاماً بيئياً مفروضاً علينا، بل فرصة لتعزيز التنافسيّة وخلق فرص عمل جديدة. ونحن نسعى لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية النظيفة، وسنساعد مؤسساتكم على التكيّف مع المعايير البيئية الدولية، ولا سيما متطلبات الأسواق الأوروبية، لأن من يستوفيها يفتح لنفسه باباً أوسع إلى تلك الأسواق.
 
أيها الحضور الكريم،
لا أريد أن أكتفي بالتوجهات العامة. فالثقة تُبنى بالالتزامات التي يمكن متابعتها ومحاسبة الحكومة عليها. ولذلك أعلن أمامكم ثلاث التزامات:
أولاً، إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محلّ المستورد منها، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
ثانياً، تشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية، عبر الاتفاقيات التجارية الثنائية، والحوافز التصديرية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
ثالثاً، وضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية، يستهدف الشركات الأجنبيّة الراغبة في نقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى دول قريبة وصديقة.
وأدعوكم إلى أن تتابعوا معنا تنفيذ هذه الخطوات، وأن تكونوا شركاء في تقييمها.
أيها الأصدقاء،
إن لبنان يمتلك المقومات البشرية والإنتاجية للانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة مفرطة على الاستيراد والاستهلاك، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية وقدرة على التصدير. وهذا الانتقال ممكن، وهو يبدأ من مصانعكم.
 
أشكركم، وأتمنى لمعرضكم كل النجاح.
عاشت الصناعة اللبنانية، وعاش لبنان.
مواضيع ذات صلة
سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا ونعمل بكلّ طاقتنا على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام حول الوضع الإقتصادي الراهن: مسؤوليتنا تخفيف الأعباء وحماية الناس من الإستغلال
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: كلفة استيراد الطاقة ارتفعت بأكثر من 100 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تتولّى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

دبلوماسي

الأوروبي

الثنائي

الكريم

التزام

أوروبي

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28
Lebanon24
10:38 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24