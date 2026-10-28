تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي بل هو بوابة لبنان الى العالم

Lebanon 24
28-10-2026 | 10:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي بل هو بوابة لبنان الى العالم
الرئيس عون: مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي بل هو بوابة لبنان الى العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وفد هيئة إدارة مؤسسة مطار بيروت برئاسة المهندس محمد شاتيلا وعضوية السادة: وليد شقير، سليمان جابر، جلال حيدر، عادل حسن الدين، والسيدة ديزي حنا. واطلع الرئيس من الوفد على الخطوط العريضة للخطة التي تعتزم الهيئة وضعها لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
Advertisement
وتمنى الرئيس عون لرئيس الهيئة واعضائها التوفيق في المهام الموكولة اليهم، مؤكدا دعمه للخطوات الآيلة الى تطوير مطار رفيق الحريري الدولي، ومواكبة التقدم الحاصل في المطارات الدولية المتطورة من مختلف النواحي.
وقال الرئيس عون ان مطار رفيق الحريري الدولي ليس مجرد مرفق للنقل الجوي، بل هو بوابة لبنان الى العالم، وواجهته امام الوافدين اليه، ومنه تنطلق صورة الدولة اللبنانية. لذلك تقع على عاتقكم مسؤولية تطوير أدائه وتحسين الخدمات فيه، وضمان اعلى معايير السلامة بما يعكس صورة لبنان الذي نريد استعادته دولة حديثة ومنظمة وقادرة على مواكبة التطور.
ودعا الرئيس عون أعضاء المؤسسة الى العمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، لأن المطلوب إدارة قائمة على الكفاءة والشفافية والمحاسبة، تحافظ على المال العام، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتعمل على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة من خلال النتائج الملوسة لا الوعود.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع ميشال منسى غادر مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهًا إلى صربيا لتمثيل رئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر المنعقد في بلغراد لمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ندين الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدّمها مطار الملك خالد الدولي وهي تشكّل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: إن قوّة لبنان في تنوعه والعيش المشترك ليس مجرد تعايش بين جماعات مختلفة بل هو إيمان راسخ بأننا شركاء في وطن واحد
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النقل اليمنية: ندين بأشد العبارات استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

رفيق الحريري

وقال الرئيس

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28
Lebanon24
10:38 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24