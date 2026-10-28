تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشروع "وطن الإنسان" أطلق منتدى "السلام والازدهار" من جامعة الكسليك

Lebanon 24
28-10-2026 | 10:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مشروع وطن الإنسان أطلق منتدى السلام والازدهار من جامعة الكسليك
مشروع وطن الإنسان أطلق منتدى السلام والازدهار من جامعة الكسليك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق "مشروع وطن الإنسان" منتدى "السلام والازدهار" من جامعة الروح القدس – الكسليك، من خلال مبادرتي YOUth Lead وCIVITAS 3، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، والنائب الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري، ومديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، ومديرة مكتب التعليم العام في الجامعة الدكتورة سمر الحاج، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين من الجامعة و"مشروع وطن الإنسان"، وبمشاركة أكثر من 80 طالباً.
Advertisement

استُهلّ المنتدى بكلمة للبروفسور عازوري، شدّد فيها على أهمية إشراك الشباب في الحياة العامة وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلد الذي يريدون العيش فيه.

ثم ألقى النائب افرام كلمة شجّع فيها الشباب على تحويل غضبهم إلى مشروع بنّاء، مؤكداً "أن لبنان هو وطنهم النهائي، وأن طموحاتهم وأحلامهم وجهودهم هي من الركائز الأساسية لبناء المستقبل". واعتبر "أن البلدان الناجحة هي التي تحافظ على أبنائها، وتستثمر في طاقاتهم، وتوفّر لهم الفرص التي تتيح لهم تحقيق طموحاتهم، فيما البلدان الفاشلة هي التي تخسر أبناءها وتهدر طاقاتهم".

وافتتح الندوة وأدار نقاشاتها ربيع الهبر، الذي عرض أهداف هذا المنتدى، والمتمثّلة في إعطاء الشباب دوراً أساسياً في بناء لبنان والمساهمة في رسم المستقبل الذي يطمحون إليه، من خلال الحوار وتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص.

وشكّل المنتدى مساحة للحوار بين الشباب والخبراء حول سبل الانتقال من وقف الحرب إلى بناء دولة قادرة على ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار المستدام، انطلاقاً من اعتبار الإنسان وكرامته ودور الشباب في صلب أي مشروع وطني للمستقبل.

وشارك في الحلقة الحوارية الدكتورة عبير طربيه، عميدة كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني، والدكتورة ليلى عساف، أستاذة محاضرة في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، والدكتور رودريغ أبي خليل، رئيس قسم العلاقات الدولية والديبلوماسية في الجامعة اللبنانية.

تضمن الحوار مع الطلاب ستة محاور تدور حول ارتباط السلام بالأمن وما هي رؤية الشباب لبناء بلد مزدهر يسوده السلام.

انطلقت الندوة من التأكيد على أن السلام والازدهار يتطلبان بناء دولة تضع الإنسان وكرامته في صلب أولوياتها، وتعزّز دور الشباب في صناعة المستقبل وفق ما يلي:

- يتجاوز السلام غياب الحرب ليشمل العدالة والحرية والكرامة والأمن الإنساني بمختلف أبعاده.

- يتطلب دولة فاعلة تحمي الحقوق وترسخ العدالة والثقة بالمؤسسات، إلى جانب الحوار والمشاركة المدنية.

- طُرح الحياد الناشط كإحدى المقاربات لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة الخارجية.

- ارتباط السلام الخارجي بالتوافق الداخلي في مجتمع متعدّد الهويات والسرديات التاريخية.

- طُرحت أهمية الاتفاق على قرار الحرب والسلم، ورفض الحروب الهجومية مع الحفاظ على حق الدفاع عن سيادة لبنان.

- التضامن الوطني ودور الشباب ركيزتان لمواجهة التحديات وبناء المستقبل.

- الانتقال من "العيش المشترك" إلى "العيش المشترك المنتج" القائم على الشراكة والعمل لتحقيق المصلحة العامة.

- تعزيز الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الأقليات.

- ترسيخ السلام الإيجابي من خلال العدالة والتكافل والثقة بالمؤسسات، وتحويل مشاركة الشباب إلى مبادرات عملية.

- الحاجة إلى عقد وطني جديد يعزّز الشراكة ويحدّ من الانقسامات والخوف المتبادل.

- اللامركزية الإدارية الموسّعة كخيار إصلاحي لتحقيق الإنماء وتعزيز المشاركة.

- التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز مؤسساتها وسيادتها، مع الإشارة إلى التعقيدات الداخلية والخارجية.

- يشكّل السلام والاستقرار السياسي أساساً للازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

- يتجاوز الازدهار النمو الاقتصادي ليشمل الكرامة والتقدم الفكري والثقافي.

- يرتبط الازدهار بالاستثمارات المستدامة وفرص العمل، مع دور أساسي للجامعات في تنمية المعرفة والكفاءات.

- إعطاء الأولوية لإصلاح التعليم والصحة والقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

- الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير فرص للشباب للبقاء والمساهمة في بناء الوطن.

- تعزيز دور الجامعات في إعداد مواطنين فاعلين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، وتمكين الشباب من تقرير مستقبلهم.

وأظهرت الخلاصة العامة أن الانتقال من وقف الحرب إلى بناء وطن يتطلّب سلاماً إيجابياً وعقداً وطنياً قائماً على العيش المشترك المنتج، ودولة فاعلة تستعيد ثقة المواطنين. كما أكّدت أهمية الإصلاح المؤسسي والاستثمار في الإنسان، ولا سيما الشباب، لتحويل السلام إلى استقرار وازدهار مستدام.
 
مواضيع ذات صلة
جامعة الروح القدس - الكسليك احتفلت باللغة والثقافة الإيطاليتين
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك تنظّم نشاطًا ميدانيًا لتعزيز النقل العام المستدام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكّرتا تفاهم بين جامعة الروح القدس-الكسليك ومؤسّستي سمير قصير ومهارات
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل شارك في منتدى "شعاع الأمل" في ميينا
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 17:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الديمقراطية

الديمقراطي

في الجامعة

اللبنانية

المستقبل

ديمقراطي

مادونا

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-10-28
Lebanon24
11:28 | 2026-10-28
Lebanon24
11:26 | 2026-10-28
Lebanon24
11:13 | 2026-10-28
Lebanon24
11:11 | 2026-10-28
Lebanon24
10:38 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24