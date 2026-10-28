تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ورشة عمل في مرفأ بيروت في إطار مشروع بالتعاون مع البنك الدولي للتكامل بين المرفأ والمدينة

Lebanon 24
28-10-2026 | 11:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ورشة عمل في مرفأ بيروت في إطار مشروع بالتعاون مع البنك الدولي للتكامل بين المرفأ والمدينة
ورشة عمل في مرفأ بيروت في إطار مشروع بالتعاون مع البنك الدولي للتكامل بين المرفأ والمدينة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت في مرفأ بيروت، ورشة عمل استكمالاً للمسار الذي أطلقته إدارة واستثمار المرفأ بالتعاون مع البنك الدولي لوضع مشروع للتكامل بين المرفأ والمدينة، خصصت لمواصلة البحث في أبعاد هذا التكامل وسبل ترجمته إلى رؤية عملية، بمشاركة الجهات المعنية والخبرات المتخصصة.
Advertisement

حضر الورشة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، مسؤولة المشروع في البنك الدولي بان إدلبي، المدير العام للنقل البري والبحري مازن بصبوص، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا وعدد من المعنيين والاختصاصيين.

وأدار أعمال الورشة عضو مجلس إدارة المرفأ رامي سمعان.


النفّي

وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام مرفأ بيروت أن الورشة تشكل "استكمالا للعمل الذي بدأ منذ فترة بدعم من البنك الدولي لإيجاد إطار للمشاركة والتعاون والتكامل بين مرفأ بيروت والمدينة"، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان منذ توليه مسؤولية إدارة المرفأ من بين أولوياته، انطلاقا من أن المرفأ "لا يحمل اسم المدينة فحسب، بل هو جزء منها وفي داخلها".

وشدد على أن "المطلوب اليوم، أن ينفتح المرفأ على مدينته ويتكامل معها"، مجددا "تبني مفهوم المصالحة بين المرفأ وبيروت"، مؤكدا أن "هذا المسار لا يقتصر على الخطط والدراسات والمشاريع المستقبلية، بل يجب أن يترجم في العمل والتنسيق اليومي".


وأوضح أن "رسم العلاقة المستقبلية بين المرفأ والمدينة لا يمكن أن يقتصر على إدارة المرفأ والمحافظة والبلدية، بل يتطلب الاستماع إلى مختلف المعنيين والخبرات الهندسية والعمرانية والمجتمعية"، وقال: "بيروت هي القلب، والمرفأ هو الرئة للاقتصاد، والتكامل بينهما يستدعي مشاركة كل الجهات وشرائح المجتمع ذات الصلة".


عبود

من جهته، أكد محافظ بيروت أن "المدينة والمرفأ توأمان لا ينفصلان، وأن ازدهار المرفأ ينعكس على بيروت، كما أن أي ضرر يصيبه يمتد إلى المدينة"، مستذكرا كارثة انفجار الرابع من آب.

وأشار إلى "الدور التاريخي للمرفأ في نمو بيروت وتطورها"، مؤكدا أن "خطط تطويره وتوسيعه وإعادة وضعه على الخريطة الدولية تحمل فوائد مباشرة للعاصمة ولبنان، ما يستدعي احتضان هذا المسار وتعزيز التعاون بين المرفأ والمدينة".

ولفت إلى أن "التعاون بين الجانبين من شأنه أن يتيح معالجة ملفات مشتركة، بينها مداخل المرفأ وحركة السير ومنطقة الكرنتينا، إلى جانب البحث في آليات للاستفادة من الأراضي العائدة للمرفأ والبلدية في محيطه"، مؤكدا "أهمية الدراسات الجارية في وضع خطة تفصيلية لهذا التكامل".


زيدان 

بدوره، شدد رئيس بلدية بيروت على أن "تطوير العلاقة بين المرفأ والمدينة يجب أن يضع مصلحة أهل بيروت وحقوقهم في صلب المشروع، بحيث يشكل تطوير المرفأ رافعة للاقتصاد وفرص العمل، وينعكس إيجابا على المؤسسات والمصالح المحلية، ويسهم في تحسين الحركة المرورية والبيئة الحضرية وتعزيز ارتباط المرفأ بالنسيج الاجتماعي والعمراني للمدينة، من دون المساس بمتطلبات عمله وكفاءته".

ورأى أن "نجاح العلاقة بين المدينة والمرفأ لا يقاس بالمشاريع المنفذة وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس وكرامتهم ومستقبل مدينتهم"، آملا أن "تفضي النقاشات إلى مقترحات عملية وشراكة جدية بين البلدية وإدارة المرفأ وسائر الجهات المعنية".


إدلبي

أما إدلبي فأكدت "التزام البنك الدولي بمواكبة مسار التكامل بين مرفأ بيروت والمدينة"، مثمنة التعاون مع إدارة المرفأ وسائر الجهات المعنية والمشاورات التي جرت خلال المرحلة الماضية، معتبرة أن "المشروع يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود والعمل المشترك".

وأوضحت أن "التكامل بين المرفأ والمدينة ينطوي على أبعاد متعددة، وأن الهدف من الورشة هو التعمق في هذه الأبعاد وتحديد ما تعنيه في سياق بيروت تحديدا، في ضوء خصوصية المدينة من جهة وطبيعة المرفأ وعملياته من جهة أخرى، بما يتيح بلورة مقاربة تتلاءم مع واقع العاصمة ومرفئها".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين النفي وبندلي: بين مرفأي بيروت وطرابلس تكامل في المشاريع
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يزور مرفأ بيروت ويطّلع على مشاريع تطويره
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يلتقي وفد البنك الدولي غداً لبحث التكامل الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون العفو إلى التطبيق والقرار الظني لانفجار مرفأ بيروت بين الصدور قريبًا أو العرقلة مجدّدًا
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

جبل لبنان

المستقبل

منذ فترة

من جهته

العمران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29
Lebanon24
23:59 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24