استياء في النبطية بعد الزيارات الرسمية

تشير معطيات لـ" " إلى حالة من الاستياء تسود أوساطاً من أهالي ، على خلفية الزيارات الرسمية التي شهدتها المدينة خلال الفترات الماضية، وما رافقها من وعود بإطلاق مشاريع إنمائية وإعادة تفعيل عدد من المؤسسات الرسمية.

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وبحسب مصادر لـ"لبنان24"، فإن هذا الاستياء يرتبط بعدم ترجمة جميع الوعود المعلنة إلى خطوات عملية حتى الآن، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الخدماتية وفتح المؤسسات الرسمية، التي لا يزال بعضها ينتظر التنفيذ أو استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله.

وتلفت المصادر إلى أن تكرار الزيارات الرسمية من دون تحقيق النتائج المنتظرة عزز التساؤلات لدى الأهالي بشأن مصير التعهدات والجدول لتنفيذها، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تحسين الخدمات وإعادة تنشيط المرافق العامة.

وتشير إلى أن ما ينتظره أبناء المدينة لم يعد يقتصر على الإعلان عن مشاريع جديدة، بل يتصل أساساً بتنفيذ ما سبق التعهد به، وتحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للسكان.