تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استياء في النبطية بعد الزيارات الرسمية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2026 | 14:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استياء في النبطية بعد الزيارات الرسمية
استياء في النبطية بعد الزيارات الرسمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير معطيات لـ"لبنان24" إلى حالة من الاستياء تسود أوساطاً من أهالي مدينة النبطية، على خلفية الزيارات الرسمية التي شهدتها المدينة خلال الفترات الماضية، وما رافقها من وعود بإطلاق مشاريع إنمائية وإعادة تفعيل عدد من المؤسسات الرسمية.
Advertisement
 
وبحسب مصادر لـ"لبنان24"، فإن هذا الاستياء يرتبط بعدم ترجمة جميع الوعود المعلنة إلى خطوات عملية حتى الآن، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الخدماتية وفتح المؤسسات الرسمية، التي لا يزال بعضها ينتظر التنفيذ أو استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله.
 
وتلفت المصادر إلى أن تكرار الزيارات الرسمية من دون تحقيق النتائج المنتظرة عزز التساؤلات لدى الأهالي بشأن مصير التعهدات والجدول الزمني لتنفيذها، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تحسين الخدمات وإعادة تنشيط المرافق العامة.
 
وتشير إلى أن ما ينتظره أبناء المدينة لم يعد يقتصر على الإعلان عن مشاريع جديدة، بل يتصل أساساً بتنفيذ ما سبق التعهد به، وتحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للسكان.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بعد تصريح أثار استياء الصين.. مبابي يعتذر
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:20:51 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء اميركي من "أعذار لبنان" وقلق من استغلال "الحزب" للجمود الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:20:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام من إعلاميّة يثير استياء
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:20:51 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء في "حزب الله" من التسريبات الامنية الاخيرة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:20:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مدينة النبطية

إعادة تشغيل

حسين ال

لبنان24

الزمني

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29
Lebanon24
23:59 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24