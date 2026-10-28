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لبنان

وزيرة البيئة إلى عكار الإثنين.. ماذا في برنامج زيارتها؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 13:54
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وزيرة البيئة إلى عكار الإثنين.. ماذا في برنامج زيارتها؟
وزيرة البيئة إلى عكار الإثنين.. ماذا في برنامج زيارتها؟ photos 0
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تقوم وزيرة البيئة تمارا الزين، الإثنين المقبل، بجولة على عدد من المناطق في محافظة عكار، لتوقيع مذكرات تفاهم مع البلديات وتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات.
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وأوضحت وزارة البيئة، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الوقاية من حرائق الغابات في لبنان، بهدف تعزيز الجهوزية المحلية والحد من مخاطر الحرائق.

وتبدأ الجولة عند الساعة 11:30 قبل الظهر في اتحاد بلديات الجومة في بينو، حيث ستُوقّع مذكرة تفاهم وتُسلّم المعدات، إلى جانب افتتاح غرفة عمليات للوقاية من حرائق الغابات.

وتنتقل الزين عند الساعة 12:35 بعد الظهر إلى المركز الثقافي في القبيات لتوقيع مذكرة تفاهم وتسليم معدات، على أن تختتم جولتها عند الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة الفعاليات في عندقت.

وشددت الوزارة على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الغابات والموارد الطبيعية.
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القبيات

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