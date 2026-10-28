وزيرة البيئة إلى عكار الإثنين.. ماذا في برنامج زيارتها؟

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تقوم وزيرة البيئة ، الإثنين المقبل، بجولة على عدد من المناطق في ، لتوقيع مذكرات تفاهم مع البلديات وتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات.وأوضحت ، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الوقاية من حرائق الغابات في ، بهدف تعزيز الجهوزية المحلية والحد من مخاطر الحرائق.وتبدأ الجولة عند الساعة 11:30 قبل الظهر في في ، حيث ستُوقّع وتُسلّم المعدات، إلى جانب افتتاح غرفة عمليات للوقاية من حرائق الغابات.وتنتقل عند الساعة 12:35 بعد الظهر إلى في لتوقيع مذكرة تفاهم وتسليم معدات، على أن تختتم جولتها عند الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة الفعاليات في عندقت.وشددت الوزارة على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الغابات والموارد الطبيعية.