صور تطلق مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي

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أطلقت بلدية صور مشروع "FOODGaP" الهادف إلى تطوير السياسات الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي، خلال لقاء حضرته النائبة ورئيس بلدية صور حسن دبوق، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الزراعية والسمكية والسياحية وخبراء وفعاليات محلية.ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين البلديات والقطاعات المعنية بالمنظومة الغذائية، ودعم المزارعين والصيادين والمنتجين المحليين، وتحسين جودة الغذاء وسلامته، والحد من هدر الطعام.ويُنفّذ المشروع بشراكة دولية تضم مؤسسات وبلديات من وتركيا واليونان وتونس، فيما تمثل بلدية صور الجانب اللبناني.وأكد مدير المشروع أهمية تحديد الاحتياجات المحلية وتحويل المقترحات إلى مبادرات عملية، فيما شددت النائبة ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير سياسات مستدامة.، أكد رئيس البلدية حسن دبوق أهمية المشروع في دعم المنتجين المحليين وتحسين جودة الحياة في المدينة.واختُتم اللقاء بالتوجه نحو تشكيل لجنة محلية تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، لمتابعة تنفيذ المشروع وتحديد الأولويات وتعزيز التنسيق بين الشركاء.