تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صور تطلق مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي

Lebanon 24
28-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صور تطلق مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي
صور تطلق مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت بلدية صور مشروع "FOODGaP" الهادف إلى تطوير السياسات الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي، خلال لقاء حضرته النائبة عناية عز الدين ورئيس بلدية صور حسن دبوق، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الزراعية والسمكية والسياحية وخبراء وفعاليات محلية.
Advertisement

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين البلديات والقطاعات المعنية بالمنظومة الغذائية، ودعم المزارعين والصيادين والمنتجين المحليين، وتحسين جودة الغذاء وسلامته، والحد من هدر الطعام.

ويُنفّذ المشروع بشراكة دولية تضم مؤسسات وبلديات من إيطاليا وتركيا واليونان وتونس، فيما تمثل بلدية صور الجانب اللبناني.

وأكد مدير المشروع علي بدر الدين أهمية تحديد الاحتياجات المحلية وتحويل المقترحات إلى مبادرات عملية، فيما شددت النائبة عز الدين على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير سياسات مستدامة.

من جهته، أكد رئيس البلدية حسن دبوق أهمية المشروع في دعم المنتجين المحليين وتحسين جودة الحياة في المدينة.

واختُتم اللقاء بالتوجه نحو تشكيل لجنة محلية تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، لمتابعة تنفيذ المشروع وتحديد الأولويات وتعزيز التنسيق بين الشركاء.
مواضيع ذات صلة
المندوب الأميركي بمجلس الأمن: الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتهدد الأمن الغذائي العالمي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عناية عز الدين: العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوّض الأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان لممثلي دول حلف مكة: ندعم أي تفاهم يفضي لتعزيز الأمن في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عناية عز الدين

علي بدر الدين

عز الدين على

بدر الدين

عز الدين

من جهته

إيطاليا

علي بدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:06 | 2026-10-28
Lebanon24
23:13 | 2026-10-28
Lebanon24
23:15 | 2026-10-28
Lebanon24
23:28 | 2026-10-28
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29
Lebanon24
23:59 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24