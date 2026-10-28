بعد تسجيل حالات تسمّم.. محافظ بيروت يصدر قرارًا بإقفال هذا المطعم

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وقد أصدر المحافظ عبود قراراً بإقفال وختم مستودع "رهامكو" في شارع استراليا الذي كان يتولى توزيع اللحوم على عدد من المطاعم، بالشمع في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة القضية والتحقّق من سلامة المواد الغذائية المتداولة.بالتوازي، أصدر المحافظ عبود قراراً برفع الأختام الموضوعة على البوابة الرئيسية للمطعم، ويأتي قرار رفع الأختام عن المدخل والصالة، مع الإبقاء على المطبخ مقفلاً، في إطار مراعاة مبدأ التناسب في اتخاذ التدابير الاحترازية، بحيث تقتصر القيود المفروضة على ما تقتضيه حماية الصحة العامة.ويُشدّد المحافظ عبود على أن هذا الإجراء لا يشكّل إذناً بإعادة فتح المطعم بل يهدف إلى السماح بالوصول إلى القسم غير المخصّص لتحضير الطعام، ضمن الشروط والرقابة المحدّدة في القرار، مع استمرار منع التشغيل إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.نتمنى على وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عدم تداول اخباراً مغلوطة ، و التأكد من الخبر قبل نشره او تداوله واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في بلدية بيروت من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت.