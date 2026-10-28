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لبنان

3 شبان دخلوا بلدة القنطرة ووثّقوا الدمار.. وهذا ما حصل مع أحدهم!

Lebanon 24
28-10-2026 | 15:23
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3 شبان دخلوا بلدة القنطرة ووثّقوا الدمار.. وهذا ما حصل مع أحدهم!
3 شبان دخلوا بلدة القنطرة ووثّقوا الدمار.. وهذا ما حصل مع أحدهم! photos 0
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دخل ثلاثة شبان لبنانيين، اليوم، إلى بلدة القنطرة الجنوبية، ووصلوا إلى ساحة البلدة، حيث عملوا على تصوير مشاهد وتوثيق حجم الدمار والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرّضت لها البلدة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، تمكّن شابان من أصل ثلاثة من العودة، فيما لا يزال الشاب الثالث مفقودًا، ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

لا يزال مصير الشب الثالث  آدم جهاد زلزلي، البالغ من العمر 16 عاماً، من بلدة الغندورية الجنوبية، مجهولاً، بعدما دخل برفقة شابين آخرين إلى بلدة

وبحسب المعلومات المتوافرة، تمكّن الشابان الآخران من العودة، فيما لم يعد آدم، ولا تتوافر حتى الآن أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.

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