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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم لبحث ملف النفايات و"القوات" تقاطع

Lebanon 24
28-10-2026 | 23:13
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جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم لبحث ملف النفايات والقوات تقاطع
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم لبحث ملف النفايات والقوات تقاطع photos 0
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يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مخصصة حصراً بملف معالجة النفايات.

وأفاد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في حديث لـ"لبنان 24"، ليلا بأن وزراء القوات اللبنانية لن يشاركوا في الجلسة على خلفية عدم إدراج ملف إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة.

ولاحقا اصدر وزراء القوات بيانا برروا فيه عدم مشاركتهم في الجلسة بسبب اعتبارهم، أن موضوع النفايات، على أهميته، إنما جرى وضعه فجأة وجرى تالياً اختصار جدول الأعمال به، الأمر الذي يشكّل بحسب موقفهم هروباً من عقد جلسة للبحث في إحالة ملف المتفجرات التابعة لـ"حزب الله" على المجلس العدلي.

لاحظت اوساط سياسية لـ«اللواء» ان هناك توافقا رئاسيا على استمهال حسم ملف التفجيرات في هذه الفترة خشية من أية ردات فعل وهذا ما يفسر تخصيص جلسة حكومية لموضوع النفايات مع العلم ان مجلس الوزراء اكد انعقاد هذه الجلسة.

ولفتت هذه الأوساط ان من حق وزراء القوات مقاطعة الجلسة تحت ذريعة عدم مناقشة المجلس لملف التفجيرات واحالته الى المجلس العدلي واشارت الى ان الملف لن يطوى لكن مستبعد البحث به الأن، على ان معالجة مقاطعة الوزراء تتم من خلال نيل تعهد بعودة هذا الملف الى اجتماع الحكومة.

عون

سياسيا شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أنه "لا يمكن حلّ مشاكل لبنان إلا عبر اعتماد لغة التروّي والحوار، بعيداً عن التصادم". كما أكد خلال لقائه خمسة نواب فرنسيين من مجموعة دراسات مسيحيّي الشرق، أن "لبنان متمسّك ببقاء قوات "اليونيفيل" في الجنوب، أو بإحلال قوات أوروبية مكانها، تكون نواة لقوات من دول صديقة ترغب في مساعدة لبنان والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب". وأكد "أن لا حلول آمنة ومستدامة من خلال الحرب، بل من خلال التفاوض الديبلوماسي، لأنّ الحروب لا يمكن أن تحقّق أيّ نتيجة عملية، بل تدمّر وتشرّد وتخلّف قتلى وجرحى، ولا تنهي الصراعات". وقال: "وحده التفاوض الديبلوماسي يمكن أن يحقّق الأمان للدول والشعوب". وأكد أن "الدولة ساهرة على سلامة أبناء القرى الجنوبية الحدودية الصامدين في منازلهم وممتلكاتهم، وتعمل مع المنظمات الإنسانية و"اليونيفيل" والجيش اللبناني على تأمين كلّ مقوّمات الصمود الصحية والتربوية والغذائية لهم، إلى حين زوال الاحتلال الإسرائيلي".

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