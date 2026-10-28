جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم لبحث ملف النفايات والقوات تقاطع

يعقد جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة نواف سلام مخصصة حصراً بملف معالجة النفايات.

وأفاد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في حديث لـ""، ليلا بأن وزراء لن يشاركوا في الجلسة على خلفية عدم إدراج ملف إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة.

ولاحقا اصدر وزراء القوات بيانا برروا فيه عدم مشاركتهم في الجلسة بسبب اعتبارهم، أن موضوع النفايات، على أهميته، إنما جرى وضعه فجأة وجرى تالياً اختصار جدول الأعمال به، الأمر الذي يشكّل بحسب موقفهم هروباً من عقد جلسة للبحث في إحالة ملف المتفجرات التابعة لـ" " على المجلس العدلي.

لاحظت اوساط سياسية لـ«اللواء» ان هناك توافقا رئاسيا على استمهال حسم ملف التفجيرات في هذه الفترة خشية من أية ردات فعل وهذا ما يفسر تخصيص جلسة حكومية لموضوع النفايات مع ان مجلس الوزراء اكد انعقاد هذه الجلسة.

ولفتت هذه الأوساط ان من حق وزراء القوات مقاطعة الجلسة تحت ذريعة عدم مناقشة المجلس لملف التفجيرات واحالته الى المجلس العدلي واشارت الى ان الملف لن يطوى لكن مستبعد البحث به الأن، على ان معالجة مقاطعة الوزراء تتم من خلال نيل تعهد بعودة هذا الملف الى اجتماع الحكومة.

عون

سياسيا شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أنه "لا يمكن حلّ مشاكل إلا عبر اعتماد لغة التروّي والحوار، بعيداً عن التصادم". كما أكد خلال لقائه خمسة نواب فرنسيين من مجموعة دراسات مسيحيّي الشرق، أن "لبنان متمسّك ببقاء قوات "اليونيفيل" في الجنوب، أو بإحلال قوات أوروبية مكانها، تكون نواة لقوات من دول صديقة ترغب في مساعدة لبنان والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب". وأكد "أن لا حلول آمنة ومستدامة من خلال الحرب، بل من خلال التفاوض الديبلوماسي، لأنّ الحروب لا يمكن أن تحقّق أيّ نتيجة عملية، بل تدمّر وتشرّد وتخلّف قتلى وجرحى، ولا تنهي الصراعات". وقال: "وحده التفاوض الديبلوماسي يمكن أن يحقّق الأمان للدول والشعوب". وأكد أن "الدولة ساهرة على سلامة أبناء القرى الجنوبية الحدودية الصامدين في منازلهم وممتلكاتهم، وتعمل مع المنظمات الإنسانية و"اليونيفيل" والجيش تأمين كلّ مقوّمات الصمود الصحية والتربوية والغذائية لهم، إلى حين زوال الاحتلال ".