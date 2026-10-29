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لبنان

كهرباء لبنان ترفع سقف المواجهة: إمهال المخيمات 20 يوما لتسوية المستحقات قبل القطع

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:04
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كهرباء لبنان ترفع سقف المواجهة: إمهال المخيمات 20 يوما لتسوية المستحقات قبل القطع
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  كتبت" النهار": بعدما رفعت مؤسسة كهرباء لبنان وتيرة مطالبتها الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها المتراكمة، انتقلت إلى ملف المخيمات الفلسطينية، محددة مهلة 20 يوما لتسوية المستحقات، على أن تقطع التغذية الكهربائية بعد انقضائها ما لم يتم السداد. و تكمن أهمية الخطوة الحالية في تحديد مجلس إدارة المؤسسة مهلة زمنية واضحة للتسديد. وتوضح مصادر في مجلس إدارة المؤسسة أن المستحقات المتراكمة على المخيمات الفلسطينية تعود إلى سنوات، وأنها لم تسدد وفق التعرفة القديمة. وتبدي المؤسسة استعدادها للتنازل عن المستحقات القديمة، شرط تسديد المستحقات الجديدة وفق التعرفة المعتمدة منذ 2022، في إطار تسوية تتيح معالجة الملف وبدء الدفع الفعلي.
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توازيا، تجري اتصالات مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، مع السعي إلى تحديد موعد لاجتماع مع ممثلين لحركتي "فتح" و"حماس"، بحثا عن حل للمبالغ المتراكمة، مؤكدة استعدادها للبحث في خطط تقسيط للمستحقات، على غرار ما تعتمده مع الإدارات العامة، شرط التزام التسديد.
ومن الخيارات المطروحة أن تتقدم الجهات المعنية بخطة تقسيط طويلة الأجل قد تمتد إلى 10 سنوات، على أن يبدأ الدفع فورا. لكن المؤسسة تربط أي تسوية بوجود التزام واضح، لأن استمرار التأخر في الدفع يفاقم أزمتها المالية ويحد من قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج.  وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق والتزم المتخلفون عدم الدفع، فإن دفة القرار تميل حتما إلى قطع التيار، على أن يضطر المشتركون إلى الاعتماد على المولدات الخاصة وتحمل كلفة الكهرباء وفق التعرفة التي يحددها أصحابها.
لا يقتصر تحرك المؤسسة على المخيمات الفلسطينية، بل يشمل الإدارات والمؤسسات العامة التي تراكمت عليها مستحقات بمبالغ كبيرة. وتفيد المؤسسة بأن الجهات العامة سددت حتى الآن نحو 50 مليون دولار، فيما تستمر عملية التحصيل، مع إعداد لوائح جديدة بالمتخلفين عن الدفع وإرسالها يوم الجمعة المقبل لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وبحسب مصادر مجلس الإدارة، سدد مؤسسة الجيش مستحقاتها، وكذلك المطار، لكن المبالغ المتبقية على الأخير لا تزال تبلغ نحو 22 مليون دولار، بعدما كانت مستحقاته تقارب 34 مليونا. كذلك تبلغ مستحقات وزارة الأشغال العامة والنقل نحو 10 ملايين دولار، ووزارة الاتصالات نحو 5 ملايين. أما رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، فقد سددتا المستحقات المتوجبة عليهما بالكامل.
وتشدد المؤسسة على أن تسديد المستحقات واجب على جميع الجهات المستفيدة من الكهرباء، وأن استمرار تقديم الخدمة من دون تحصيل ثمنها يحملها أعباء لا يمكنها مواصلتها. فالمبالغ غير المحصلة من الإدارات العامة وحدها تكلّف المؤسسة نحو 12 مليون دولار شهريا، ما يعني أن المتأخرات قد ترتفع إلى 24 مليون دولار إذا تراكمت مستحقات شهرين من دون تسديد، ثم تتزايد مع مرور الوقت.
تبرز مستحقات مؤسسات المياه بوصفها إحدى أبرز نقاط الضغط على مالية المؤسسة. إذ تقدر مستحقات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بنحو 70 مليون دولار، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بنحو 20 مليونا، ومؤسسة مياه البقاع بنحو 20 مليونا أيضا. أما مؤسستا مياه بيروت وجبل لبنان، فتراوح مستحقاتهما بين 10 و12 مليون دولار، فيما تبلغ مستحقات بلدية بيروت وحدها نحو مليون دولار. وتشير المصادر إلى أن بعض البلديات والجهات بدأت تسديد ما يتوجب عليها، فيما لا تزال جهات أخرى متأخرة. وتؤكد المؤسسة أنها تتابع الملفات مباشرة مع الإدارات المعنية، من دون الخوض في سجالات علنية أو تسمية الجهات المتخلفة، باعتبار أن كل جهة تعرف حجم مستحقاتها.
وتكشف المصادر أن باخرة فيول يفترض وصولها في 20 من الشهر، وتبلغ كلفتها نحو 60 إلى 61 مليون دولار، فيما لم يوفّر المبلغ اللازم لفتح الاعتماد المصرفي حتى الآن. ومن المتوقع أن يكفي المخزون المتوافر حتى التاسع عشر من الشهر المقبل، ما يجعل تأمين التمويل في الوقت المناسب مسألة أساسية لتفادي تعثر وصول الشحنة وتفريغها.  وتوضح أن وصول الباخرة وحده لا يكفي، إذ يتطلب تفريغها فتح الاعتماد اللازم لتغطية كلفتها.

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