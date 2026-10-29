تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقمة متصاعدة في زحلة ورئيس البلدية يوضح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-10-2026 | 02:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نقمة متصاعدة في زحلة ورئيس البلدية يوضح
نقمة متصاعدة في زحلة ورئيس البلدية يوضح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجدد النقمة على بلدية زحلة مع كل "شتوة"، على وقع مشهد "غرق" الطرقات وتحوّلها إلى برك من المياه، ما يعيد طرح التساؤلات حول جهوزية المدينة لمواجهة موسم الأمطار، ولا سيما أن المشكلة تتكرر سنوياً وليست طارئة.
Advertisement
وفي حديث لـ «لبنان 24»، أوضح رئيس بلدية زحلة سليم غزالة أن المنطقة شهدت تساقطاً كثيفاً للأمطار خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى تجمّع كميات كبيرة من المياه فاقت قدرة استيعاب مجاري المياه وشبكات الصرف الصحي.
وأشار غزالة إلى أن المعاينة أظهرت أن قنوات التصريف كانت نظيفة، ولم تُسجّل خروج أوساخ منها إلى مجاري المياه، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في حجم المتساقطات الكبير الذي تجاوز القدرة الاستيعابية للشبكة، وليس في انسداد القنوات.
وأكد أن شرطة البلدية والفرق المختصة باشرت التدخل فوراً، وعملت على إعادة فتح الطرقات وتسهيل حركة السير، رغم استمرار انقطاع الكهرباء.
وفي المقابل، يواصل تكرار مشهد الغرق مع كل هطول كثيف للأمطار إثارة استياء الأهالي، الذين ينتظرون حلولاً عملية ومستدامة تحدّ من تجمّع المياه وتخفف من انعكاساته على حركة السير والحياة اليومية. 
وبين تبرير البلدية ما حصل بارتفاع منسوب المتساقطات وتجاوزها قدرة الشبكة، ومطالب السكان بتعزيز الاستعدادات المسبقة، يبقى التحدي في إيجاد معالجة تواكب طبيعة الشتاء في زحلة وتحول دون تكرار المشهد مع كل «شتوة».
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
خلافات متصاعدة بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة متصاعدة بين نتنياهو وزامير... إعلام إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أوقف رئيس عصابة في الضاحية الجنوبية وداهم منازل مطلوبين في زحلة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة في الكواليس على فضل الله
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

سليم غزال

لبنان 24

بيرة

زحلة

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29
Lebanon24
05:01 | 2026-10-29
Lebanon24
05:00 | 2026-10-29
Lebanon24
04:58 | 2026-10-29
Lebanon24
04:43 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24