كلاب شاردة بأعداد كبيرة والمعالجة بطيئة

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علم " " أن أهالي وسكان بلدة زكريت في المتن يعانون منذ أكثر من شهرين من ظاهرة الكلاب الشاردة.وفي التفاصيل، ينتشر في شوارع البلدة عدد كبير من الكلاب الشاردة الذين يقلقون راحة الأهالي ليلاً كما يشكلون خطراً كبيراً عليهم لاسيما أن هذه الكلاب لم تتلق اللقاحات اللازمة وتعاني من نقص الطعام ما يرفع من إمكانية مهاجمتها المواطنين.ويقول أحد سكان البلدة إن "البلدية لم تقدّم الحلول السريعة والتي من الممكن أن تتماشى مع معضلة من هذا النوع، إذ أنها أقدمت على طرح معالجة طويلة الأمد مبنية على بناء منازل للكلاب وتأمين لقاحات وهذا ما يتطلب مدة زمنية طويلة، في حين أن الكلاب تسرح وتمرح بين المنازل وفي مواقف السيارات".ويضيف: "قد يكون الإهمال في تعبيد الطرقات وتأمين الإنارة وسواها من الخدمات مقبولاً ومبرراً نسبة للواقع الاقتصادي في البلاد، غير أن خطر الكلاب الشاردة مَن يُمكن أن يبرره بحال تعرضت هذه الكلاب لأحد الأهالي؟".