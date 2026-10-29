ملتقى التأثير المدني: نحذّر من الذّهنيّة الموبوءة

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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه على موقع "إكس": "تُشكّل ذهنيّة التريّث والمناورة والمقايضة في قضايا السّيادة والإصلاح والدّستور عطبًا بنيويًّا في اللّبنانيّة، يُعيد إنتاج الأزمات ويُجهض فرص بناء الدّولة".وأضاف: "إنّ تحويل السّيادة إلى ورقة تفاوض، والإصلاح إلى مساومة، والدّستور إلى نصّ انتقائي، يكشف جينات سياسيّة مريضة تتغذّى من المحاصصة وتبادل المصالح والإفلات من المساءلة". ولذلك، "تتضاعف خطورة هذه الذّهنيّة أمام الفرصة التّاريخيّة التي تتيحها التّحوّلات الإقليميّة والدّوليّة للبنان لاستعادة قراره السّياديّ وإعادة بناء مؤسّساته".ولفت الملتقى إلى "إنّ اغتنام هذه الفرصة يقتضي إعادة تشكيل قوّة وطنيّة وازنة، دستوريّة وسياسيّة ومجتمعيّة، تتجاوز الاصطفافات التقليديّة، وتمتلك رؤيةً إصلاحيّةً وأدوات تأثير ومساءلة". وأن "المطلوب تغيير قواعد الحوكمة، لا إعادة تدوير منظومات التّعطيل، وتكريس ميزان قوّة يحمي الشّرعيّة ويمنع تجدّد الاختلالات البنيويّة.وانتهى الملتقى إلى القول "أن أمام استحقاق تأسيسيّ حاسم. إمّا استعادة فعل الدّولة وسيادة الدّستور وفاعليّة المؤسّسات، وإمّا إهدار الفرصة التّاريخيّة لصالح الجينات المريضة نفسها. فلا سيادة بالمقايضة، ولا إصلاح بالتّريّث، ولا دولة بالمناورة!".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضيّة اللّبنانيّة"، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول أن "مداواة وباء الّلاحوكمة يقتضي توبَة عميقة، وقيادة جديدة".