مرقص يكشف سلسلة مشاريع جديدة في الإعلام من الجامعة الأنطونية

أكد وزير الإعلام بول مرقص، خلال عشاء تكريمي أقامته الجامعة الأنطونية للإعلاميين، العمل على مجموعة من الملفات والمشاريع التشريعية الهادفة إلى تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز حقوق العاملين فيه.

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وأذ اعلن" مجموعة من الملفات التي عمل عليها خلال الفترة الماضية، بعد إنجاز خطوات في ورشة تطوير إذاعة والتشريعات الإعلامية"، أوضح الوزير مرقص أن "الملفات المطروحة على المدى القريب تشمل تطبيق قانون الإعلام واستمرار تطوير نصوصه"، مشيراً إلى" عقد اجتماعات مكثفة مع مجلس الأعلى والمعنيين في النيابة العامة التمييزية، في وزارة الإعلام، على أن يُعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية والهيئات التي سترشح أعضاء الهيئة تحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى".



وأعلن "إنجاز مسودة متقدمة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني والتجاري للمدونين الرقميين وصانعي المحتوى والمؤثرين في الفضاء الرقمي"، مشيرا الى أن" النص لن يُطرح بصيغته النهائية قبل التشاور مع المعنيين وأصحاب الاختصاص في القطاع".



وفي موضوع حماية الأطفال في البيئة الرقمية، أشار إلى أن" كان قد كلف، بناءً على طلب وزارة الإعلام، لجنة مشتركة تضم الوزارات والإدارات والجهات المعنية وضع خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت وحماية الأطفال من مخاطره"، موضحاً أن" الخطة ستتضمن تشريعاً وسلسلة إجراءات يُعلن عنها قريباً تمهيداً للبدء بتنفيذها، مع تحديد شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإعداد الاقتراحات اللازمة".



وعن إذاعة لبنان، أشار إلى" إقرار فتح حساب خاص لها في مجلس الوزراء، بما يتيح لها الاستقلال بموارد مالية مباشرة، على أن يستكمل المسار التشريعي لإقراره في مجلس النواب"، معرباً عن أمله في أن" يمر المشروع بصيغته الحالية في لجنة الإعلام والاتصالات كما جرى بالنسبة للنص الذي كان أعدّه ويُلزم فيه المؤسسات المملوكة من الدولة تخصيص نسبة معينة من إعلاناتها لتلفزيون لبنان"، لافتاً إلى" العمل على استكمال إدخال الصورة إلى إذاعة لبنان عبر تجهيزها بالكاميرات تدريجياً، لتصبح مؤسسة إعلامية تجمع الصوت والصورة".



وتخلّل الحفل كلمة لرئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السغبيني، رحّب فيها بالحاضرين، مؤكداً أن" اللقاء يشكّل مناسبة للتقدير والامتنان لأهل الإعلام في لبنان، تقديراً لدورهم الذي يتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الحق في المعرفة، ومساءلة الواقع، وصون الذاكرة الجماعية، والدفاع عن حق الناس في الفهم وإبداء الرأي الحر والمسؤول".



وقال: "اخترنا لهذا اللقاء عنواناً يختصر الكثير من إيماننا وقناعاتنا: الإنسان محور رسالتنا والإعلام صوتها. فالإنسان هو الغاية من كل رسالة تربوية وثقافية وإعلامية، ومن أجله نعلّم ونبحث ونكتب ونحاول. وإذا كان الإنسان محور رسالتنا ، فإن الإعلام، حين يلتزم الحقيقة ويحترم الكرامة الإنسانية، يصبح أحد أبرز الأسوار التي تحمل هذه الرسالة إلى المجتمع"



وأضاف:" أن الجامعة لا تنظر إلى الإعلام بوصفه مجرد ناقل للأحداث، بل شريكا في بناء الوعي وترسيخ ثقافة المساءلة والدفاع عن حق الإنسان في الحقيقة"، مشدداً على أن "الكلمة مسؤولية، والصورة مسؤولية، والصمت أحياناً مسؤولية أيضاً". وقال: ان" السنة الماضية كانت صعبة جداً، ولا سيما مع سقوط وإصابة عدد من الصحافيين نتيجة الاعتداءات ، فضلاً عن التداعيات المعيشية للحرب التي لا تزال مستمرة".وأذ اعلن" مجموعة من الملفات التي عمل عليها خلال الفترة الماضية، بعد إنجاز خطوات في ورشة تطوير إذاعة والتشريعات الإعلامية"، أوضح الوزير مرقص أن "الملفات المطروحة على المدى القريب تشمل تطبيق قانون الإعلام واستمرار تطوير نصوصه"، مشيراً إلى" عقد اجتماعات مكثفة مع مجلس الأعلى والمعنيين في النيابة العامة التمييزية، في وزارة الإعلام، على أن يُعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية والهيئات التي سترشح أعضاء الهيئة تحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى".وأعلن "إنجاز مسودة متقدمة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني والتجاري للمدونين الرقميين وصانعي المحتوى والمؤثرين في الفضاء الرقمي"، مشيرا الى أن" النص لن يُطرح بصيغته النهائية قبل التشاور مع المعنيين وأصحاب الاختصاص في القطاع".وفي موضوع حماية الأطفال في البيئة الرقمية، أشار إلى أن" كان قد كلف، بناءً على طلب وزارة الإعلام، لجنة مشتركة تضم الوزارات والإدارات والجهات المعنية وضع خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت وحماية الأطفال من مخاطره"، موضحاً أن" الخطة ستتضمن تشريعاً وسلسلة إجراءات يُعلن عنها قريباً تمهيداً للبدء بتنفيذها، مع تحديد شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإعداد الاقتراحات اللازمة".وعن إذاعة لبنان، أشار إلى" إقرار فتح حساب خاص لها في مجلس الوزراء، بما يتيح لها الاستقلال بموارد مالية مباشرة، على أن يستكمل المسار التشريعي لإقراره في مجلس النواب"، معرباً عن أمله في أن" يمر المشروع بصيغته الحالية في لجنة الإعلام والاتصالات كما جرى بالنسبة للنص الذي كان أعدّه ويُلزم فيه المؤسسات المملوكة من الدولة تخصيص نسبة معينة من إعلاناتها لتلفزيون لبنان"، لافتاً إلى" العمل على استكمال إدخال الصورة إلى إذاعة لبنان عبر تجهيزها بالكاميرات تدريجياً، لتصبح مؤسسة إعلامية تجمع الصوت والصورة".وتخلّل الحفل كلمة لرئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السغبيني، رحّب فيها بالحاضرين، مؤكداً أن" اللقاء يشكّل مناسبة للتقدير والامتنان لأهل الإعلام في لبنان، تقديراً لدورهم الذي يتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الحق في المعرفة، ومساءلة الواقع، وصون الذاكرة الجماعية، والدفاع عن حق الناس في الفهم وإبداء الرأي الحر والمسؤول".وقال: "اخترنا لهذا اللقاء عنواناً يختصر الكثير من إيماننا وقناعاتنا: الإنسان محور رسالتنا والإعلام صوتها. فالإنسان هو الغاية من كل رسالة تربوية وثقافية وإعلامية، ومن أجله نعلّم ونبحث ونكتب ونحاول. وإذا كان الإنسان محور رسالتنا ، فإن الإعلام، حين يلتزم الحقيقة ويحترم الكرامة الإنسانية، يصبح أحد أبرز الأسوار التي تحمل هذه الرسالة إلى المجتمع"وأضاف:" أن الجامعة لا تنظر إلى الإعلام بوصفه مجرد ناقل للأحداث، بل شريكا في بناء الوعي وترسيخ ثقافة المساءلة والدفاع عن حق الإنسان في الحقيقة"، مشدداً على أن "الكلمة مسؤولية، والصورة مسؤولية، والصمت أحياناً مسؤولية أيضاً".

وكشف أنه" أنهى إعداد مشروع قانون لتعويض ذوي شهداء الصحافة والصحافيين المصابين خلال الاعتداءات الإسرائيلية أسوة بعناصر الحيش والدفاع المدني"، لافتاً إلى أن المشروع" سيُحال على هيئة التشريع والاستشارات، ثم على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب".



وفي ما يتعلق بالرقابة السينمائية، أعلن" إنجاز مشروع قانون لإلغاء الرقابة المسبقة على الأشرطة السينمائية واستبداله بنظام التصنيف العمري"، مؤكداً أن "المبدأ يقوم على حرية النشر والبث ومحاسبة المخالفات عند وقوعها، لا على التجريم المسبق أو المحاكمة على النوايا، تماما كما جاء عليه قانون الإعلام الجديد الذي ألغينا فيه التراخيص المسبقة على دور النشر".



وأوضح أن" تأخير عرض الأفلام بحجة إخضاعها للرقابة لم يعد مبرراً".











