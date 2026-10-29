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لبنان

خريف 2026 في لبنان: من سحر الطبيعة إلى المعارض والمهرجانات

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
29-10-2026 | 03:30
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خريف 2026 في لبنان: من سحر الطبيعة إلى المعارض والمهرجانات
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من مسارات الجبال والقرى التراثية إلى المعارض الصناعية ومهرجانات السينما، يقدّم خريف 2026 خيارات متنوعة للسياحة الداخلية والأنشطة الثقافية في لبنان.
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مع حلول أواخر تشرين الأول، تتنوّع الخيارات المُتاحة أمام اللبنانيين والزوار لقضاء أوقاتهم بين الطبيعة والثقافة والترفيه، في موسم يتميّز باعتدال الطقس نسبياً على الساحل وبرودة الأجواء في المرتفعات، ويشكّل فرصة لاكتشاف مناطق لبنانية بعيداً عن ازدحام الموسم الصيفي.
ولا تقتصر جاذبية الخريف على الرحلات الجبلية والتنزه في الغابات، بل تمتد إلى المعارض واللقاءات الفنية والمهنية التي تستقطب المهتمين بالثقافة والاقتصاد والإنتاج المحلي.

الطبيعة والقرى التراثية في واجهة النشاطات
تشكّل المحميات الطبيعية، ومنها محمية أرز الشوف وحرش إهدن ومحمية جبل موسى، وجهات مناسبة لمحبي المشي والتصوير والاستمتاع بالمناظر الجبلية. وتتيح هذه المناطق مسارات متفاوتة الصعوبة، فيما تمنح القرى التراثية، مثل دير القمر، الزوار فرصة للتعرّف إلى العمارة اللبنانية التقليدية والمواقع التاريخية والمطبخ المحلي.
وتبرز كذلك أهمية الأسواق الريفية والمنتجات الموسمية، مع إمكانية شراء المنتجات البلدية والتعرّف إلى الحرف والصناعات الغذائية التقليدية، بما يساهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتنشيط السياحة في المناطق.
أما في بيروت، فيمكن الجمع بين الجولات في الأحياء التاريخية وزيارة المتاحف والمعارض الفنية، مع الاستفادة من البرامج الثقافية التي تعلنها المؤسسات والمراكز الفنية على مدار الموسم.

معارض وفعاليات في نهاية تشرين الأول ومطلع تشرين الثاني
على صعيد الفعاليات المقبلة، يستضيف مركز "سي سايد أرينا" على الواجهة البحرية لبيروت معرض الصناعة اللبنانية منذ يوم امس وحتى 31 تشرين الأول 2026. ويجمع المعرض مؤسسات من قطاعات صناعية مختلفة، بينها الصناعات الغذائية والمنسوجات والأثاث والتكنولوجيا، إلى جانب ندوات وورش عمل وتجارب حرفية وأنشطة للتذوّق والتواصل المهني.
وفي المجال الثقافي، يستعد مركز بيروت للفن لافتتاح معرض The Joy  of Becoming في 12 تشرين الثاني، وفق برنامجه المنشور.
كما يستعد مهرجان بيروت للأفلام الفنية لإطلاق دورته الثانية عشرة بين 3 و13 تشرين الثاني في مسرح "بيريت" بجامعة القديس يوسف. ويتضمّن البرنامج 26 فيلماً ولقاءات مع ضيوف من مجالات فنية وثقافية مختلفة، في محطة تجمع السينما بالفنون البصرية والعمارة والموسيقى والمسرح.
ومن المواعيد الأخرى المرتقبة معرض HORECA lebanon، المقرّر بين 10 و13 تشرين الثاني، والذي يركّز على قطاعات الضيافة والمطاعم والفنادق والصناعات الغذائية.
وكان شهر تشرين الأول قد شهد أيضاً تنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، بين 9 و18 تشرين الأول، إلى جانب الدورة الثلاثين من مهرجان الفيلم الأوروبي في لبنان، بين 8 و17 تشرين الأول في بيروت، مع إعلان تنظيم عروض للمهرجان في مناطق لبنانية خلال تشرين الأول وتشرين الثاني.

الخريف فرصة لتنشيط السياحة الداخلية
تؤكد هذه الخيارات تنوّع الأنشطة التي يمكن أن يتضمنها برنامج الخريف في لبنان، من الرحلات الطبيعية والزيارات التراثية إلى المعارض الصناعية والمهرجانات السينمائية واللقاءات الفنية.
لكن الاستفادة من الموسم تتطلب متابعة البرامج المعلنة من الجهات المنظمة والتحقّق من مواعيد الفعاليات وشروط المشاركة، فضلاً عن التأكد من حالة الطرق والمسارات الجبلية والظروف الجوية قبل تنظيم الرحلات.
وبين الطبيعة والثقافة والإنتاج المحلي، يبقى الخريف مناسبة لاكتشاف جوانب مختلفة من لبنان، وتشجيع السياحة الداخلية، وإبراز المبادرات التي تجمع بين الترفيه ودعم المجتمعات المحلية والحياة الثقافية.
 
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