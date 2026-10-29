تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة المالية تذكّر بمواعيد التصاريح الضريبية.. والمهلة حتى 2 تشرين الثاني

Lebanon 24
29-10-2026 | 03:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزارة المالية تذكّر بمواعيد التصاريح الضريبية.. والمهلة حتى 2 تشرين الثاني
وزارة المالية تذكّر بمواعيد التصاريح الضريبية.. والمهلة حتى 2 تشرين الثاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت وزارة المالية بياناً ذكرت فيه المكلفين، بوجوب الالتزام بمهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية. وفيه: 
Advertisement
تذكّر وزارة المالية المكلفين المعنيين بوجوب تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية التي تنتهي مهلها بتاريخ 31/10/2026، بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27/07/ 2026 ،على أن تمتدّ هذه المهل إلى يوم الاثنين الواقع فيه 02/11/2026، لمصادفة اليوم الأخير منها يوم السبت، يليه يوم الأحد.

ويشمل هذا التذكير التصاريح والموجبات الآتية:
- تصاريح ضريبة الدخل للمصارف والمؤسسات المالية، وشركات التأمين،  والهيئات والصناديق المشتركة بعمليات التسنيد، وشركات الأموال بما فيها شركات      الأوف شور، والشركات القابضة (هولدنغ).
- بيان صاحب الحق الاقتصادي لشركات الأموال.
- طلب إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة      2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024.
- التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من      قانون ضريبة الدخل عن سنة 2025 لشركات الأموال.
- تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن      سنة 2025 لشركات الأموال.
- التصريح السنوي بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات      الخاضعة للمادة 51 عن سنة 2025 لشركات الأموال.
كما تذكّر الوزارة بأن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأشخاص تنتهي بتاريخ 30/11/2026  وبأن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأموال تنتهي بتاريخ 31/01/2027.

ودعت الوزارة جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهل القانونية المحددة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد أو استكمال الموجبات.

كما وتلفت الوزارة المعنيين إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق المكلفين الذين لا يلتزمون بالموجبات والمهل القانونية المحددة عملا" بأحكام الفقرة 13 من المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 المتعلقة بالتهرب الضريبي .

وفي هذا الإطار، تلفت الوزارة المكلفين بأن القرار رقم 801/1 تاريخ 15/09/2026 قد دخل حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل القانونية، وذلك وفقاً للشروط والأصول المحددة فيه.
مواضيع ذات صلة
المالية تذكر المكلفين التقيد بالمهلة المحددة لتقديم التصاريح المتأخرة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية تحذّر: مهل ضريبية تنتهي قريباً
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية أعلنت دعم إجراءات وزارة المالية في مكافحة التَهرُّب الضريبي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو تقدّم باقتراح قانون لإلغاء الإعفاءات الضريبية والمالية الممنوحة لشركة طيران الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قانون ضريبة الدخل

إدارة الجمارك

وزارة المالية

قانون ضريبة

يوم الأحد

الجمارك

التزام

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-29
Lebanon24
05:15 | 2026-10-29
Lebanon24
05:01 | 2026-10-29
Lebanon24
05:00 | 2026-10-29
Lebanon24
04:58 | 2026-10-29
Lebanon24
04:43 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24