لبنان تحت تأثير منخفض جوي.. أمطار غزيرة وتحذير من تشكّل السيول

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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في بأن والحوض الشرقي للمتوسط ما زالا تحت تأثير منخفض جوّي متمركز حالياً جنوب ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة تشتّد أحيانًا ، وعواصف رعدية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.تحذير: من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرقات.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و ارتفاعها بشكل محدود على الساحل و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في الفترة المسائية ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود 75كم/س شمال البلاد. يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.الجمعة:غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة صباحاً و رياح ناشطة ومن ثم يستقر الطقس تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة وتنحسر الأمطار كلياً مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.السبت:غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب علىالمرتفعات.الأحد:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.