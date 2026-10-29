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لبنان

أكثر من 80 ألف دولار قيمة المسروقات... كمين أمني ينهي رحلة المشتبه به

Lebanon 24
29-10-2026 | 04:58
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أكثر من 80 ألف دولار قيمة المسروقات... كمين أمني ينهي رحلة المشتبه به
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة وملاحقة مرتكبيها، وعلى أثر تعرض أحد المنازل في بلدة بقرقاشا- قضاء بشري لعملية سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت كمية من الذهب ومقتنيات ثمينة تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 ألف دولار أميركي، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد مكان المسروقات داخل أحد المنازل في محلة المحمرة، حيث جرى ضبطها، إضافة إلى عشرات المسروقات الأخرى ومجموعة من الهواتف الخلوية المختلفة.

كذلك، تمكنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ع. ح. (مواليد عام 2000، سوري)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من استدراجه من بيروت إلى محلة المنية، حيث أوقفته في كمين محكم.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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