تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: نرفض جرّ لبنان إلى حرب جديدة

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تيمور جنبلاط: نرفض جرّ لبنان إلى حرب جديدة
تيمور جنبلاط: نرفض جرّ لبنان إلى حرب جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط أن الحوار في لبنان "ليس ضعفًا، بل ضرورة وطنية"، مشددًا على" ضرورة التمسك بالاعتدال في مواجهة التطرف والانقسام، ورفض جرّ لبنان إلى حرب جديدة".
Advertisement

وقال خلال افتتاح مؤتمر "بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية: رؤية شبابية اشتراكية من لبنان عابرة للمتوسط"، الذي نظمته منظمة الشباب التقدمي: أن المرحلة بالغة الصعوبة، وتتسع فيها الانقسامات ويعلو صوت الخوف والكراهية على حساب الحوار والتفاهم".

وأوضح أن" الحزب أيد المفاوضات مع إسرائيل، لكنه شدد على ضرورة أن تفضي إلى نتائج ملموسة، تتمثل في وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان".

ورفض جنبلاط جرّ لبنان إلى "حرب جديدة، سواء من إيران أو من أي طرف داخلي"، واكد أن "رفض الحرب ليس موقفًا موجهًا ضد أي مكوّن، بل تعبير عن المسؤولية الوطنية".

وأكد أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، وأن تكون الأسلحة تحت سلطتها الحصرية"، لافتًا إلى أن "الاستقرار يتطلب إحقاق العدالة وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ودولتهم".

و شدد النائب جنبلاط على" أهمية حماية حقوق المودعين وإصلاح القطاع المصرفي وضمان استقلال القضاء"، معتبرًا أن "هذه الخطوات أساسية لاستعادة الثقة، وأنه لا يمكن توفير مستقبل للشباب في أرضهم من دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وشدد على أن" المسؤولية الوطنية تقتضي بناء دول تحمي شعوبها، ومستقبل يقوم على الاستقرار والسلام والكرامة والعدالة"، داعيًا إلى "عدم تحويل الاختلاف إلى كراهية، وعدم السماح للخلافات بمحو الإنسانية المشتركة، والتمسك بالحوار والاعتدال في مواجهة التطرف والانقسام".
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط التقي السفير ربيع نرش في كليمنصو
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 15:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط يعزّي نائب رئيس دولة الإمارات بوفاة شقيقه
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 15:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية وبلدية في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 15:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 15:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الدولة اللبنانية

الديمقراطية

الديمقراطي

رئيس الحزب

جنبلاط على

الاشتراكي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:35 | 2026-10-29
Lebanon24
09:32 | 2026-10-29
Lebanon24
09:32 | 2026-10-29
Lebanon24
09:28 | 2026-10-29
Lebanon24
09:26 | 2026-10-29
Lebanon24
09:18 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24