تسوية بشأن إضراب "أوجيرو".. واتجاه لضمان حقوق الموظفين بقانون

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عقدت النيابية جلسة برئاسة النائب ، في حضور وزير الاتصالات شارلي الحاج وممثلين عن نقابة موظفي هيئة " "، خُصصت لبحث الإضراب الذي أعلنه موظفو الهيئة ومطالبهم.وأوضح ، عقب الجلسة، أن تناول أسباب الإضراب ومختلف جوانبه، مشيراً إلى التوصل إلى تسوية تتعلق بمعالجة الأزمة وضمان حقوق العاملين.وأكد دعم اللجنة لحقوق موظفي "أوجيرو" والعاملين في ، لافتاً إلى التوجه لإعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر يضمن حقوقهم ومكتسباتهم في حال انتقالهم إلى شركة "ليبانون تيليكوم" أو أي .من جهتها، أوضحت رئيسة نقابة موظفي "أوجيرو" إميلي أن هاجس الموظفين الأساسي يتمثل في آلية الانتقال إلى الشركة الجديدة، مشيرة إلى أن قرار تعليق الإضراب سيُحسم بانتظار صياغة اقتراح القانون الذي يتضمن تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات، بما يحفظ حقوق جميع العاملين في الهيئة.