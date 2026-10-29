شراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة التكنولوجيا.. ما أهدافها؟

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وقّع رئيس بسام بدران ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لتعزيز التعاون في مجالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.وتنص المذكرة، الممتدة لسنة قابلة للتجديد، على التعاون في البحث العلمي وتطوير المهارات الرقمية، وإعداد الدراسات والاستشارات التقنية لدعم سياسات الوزارة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لموظفي القطاع العام والطلاب، وتوفير فرص للتدريب العملي والمشاريع البحثية المشتركة.وأكد بدران أن الاتفاق يشكّل خطوة نحو تعزيز دور دعم السياسات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، مشدداً على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية والبحث العلمي لمواكبة التطورات الرقمية.وأشار إلى استعداد الجامعة لتوظيف خبراتها الأكاديمية ومراكزها البحثية في بناء منظومة وطنية للابتكار الرقمي، بما يخدم المؤسسات العامة والشباب اللبناني.، أشاد شحادة بقدرات الجامعة ، مؤكداً أهمية ترجمة الشراكة إلى مشاريع عملية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات والتدريب والبحث العلمي والاستشارات التقنية.