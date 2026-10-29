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لبنان

قبل انسحاب إسرائيل.. بري يحذّر من إنهاء مهمة "اليونيفيل"

Lebanon 24
29-10-2026 | 07:07
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قبل انسحاب إسرائيل.. بري يحذّر من إنهاء مهمة اليونيفيل
قبل انسحاب إسرائيل.. بري يحذّر من إنهاء مهمة اليونيفيل photos 0
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حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، قبل التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
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وجاء موقف بري خلال استقباله في عين التينة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، بحضور السفير الألماني لدى لبنان توماس تسانايزن والوفد المرافق.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ولا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وتدمير القرى والبلدات، وعدم التزام إسرائيل بالقرار 1701 والاتفاقات المبرمة عام 2024، إضافة إلى اتفاق الإطار الأخير، وفق ما جرى عرضه خلال اللقاء.

وشدّد بري على ضرورة تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني.

وفي سياق منفصل، استقبل بري رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، حيث جرى البحث في برامج اللجنة ومهامها الإنسانية، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع النازحين وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.
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