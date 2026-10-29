قبل انسحاب إسرائيل.. بري يحذّر من إنهاء مهمة "اليونيفيل"

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حذّر من خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب "اليونيفيل"، قبل التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 وإنهاء الاحتلال للأراضي .وجاء موقف خلال استقباله في عين التينة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية ريم العبلي رادوفان، بحضور السفير الألماني لدى لبنان توماس تسانايزن والوفد المرافق.وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ولا سيما استمرار الاعتداءات على الجنوب وتدمير القرى والبلدات، وعدم بالقرار 1701 والاتفاقات المبرمة عام 2024، إضافة إلى اتفاق الإطار الأخير، وفق ما جرى عرضه خلال اللقاء.وشدّد ضرورة تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا والاتحاد ، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني.وفي سياق منفصل، استقبل بري رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، حيث جرى البحث في برامج اللجنة ومهامها الإنسانية، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع النازحين وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.