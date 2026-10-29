عون هنئ نادي الحكمة باللقب العربي: فوزكم انتصار للبنان

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جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تهنئته لنادي بإحرازه بطولة الأندية العربية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكّل مصدر فخر لجميع اللبنانيين.وجاء كلام عون خلال استقباله في وفداً من النادي، بحضور اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، ورئيس النادي الفخري النائب جهاد بقرادوني، ورئيس النادي حداد، إلى جانب أعضاء النادي واللاعبين، الذين قدّموا لرئيس الجمهورية كأس البطولة وقميص النادي الذي يحمل الرقم واحد، تقديراً لرعايته البطولة التي استضافتها .وأكد عون أن "فوزكم ليس فوزاً لنادي الحكمة فحسب، بل للبنان ككل"، مشيداً بقدرة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة رغم الظروف الصعبة، ومشدداً على أن الأهم ليس تحقيق الفوز فحسب، بل المحافظة عليه.كما دعا إلى إبقاء الرياضة بعيدة عن السياسة والمصالح الشخصية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الرياضيين اللبنانيين.، شكر حداد رئيس الجمهورية على رعايته البطولة، مشيراً إلى أن الحكمة أعاد اللقب العربي إلى للمرة الثالثة في تاريخه، ليرتفع رصيد الأندية إلى عشرة ألقاب، لافتاً إلى تأهل جميع الأندية اللبنانية المشاركة إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.