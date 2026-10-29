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لبنان

هذا سبب الإنقطاع العام للتيار الكهربائيّ

Lebanon 24
29-10-2026 | 08:28
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صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" البيان التالي:
 
توضح مؤسسة كهرباء لبنان أن الانقطاع العام للتيار الكهربائي الذي طرأ يوم أمس الواقع فيه 28/10/2026، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي، نجم عن عطل في أنظمة الاتصالات في سنترالات الهاتف التي تؤمن الخدمة للمركز المؤقت المستحدث في محطة التحويل الرئيسية في الجمهور، والذي تُدار منه الشبكة حالياً، وذلك منذ التدمير الكامل لمركز التحكم الوطني (N.C.C.) جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقد أدّى هذا العطل في أنظمة الاتصالات إلى تأخير عملية إعادة الشبكة إلى الخدمة نظراً لتوقف الاتصالات الهاتفية،
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وتفيد المؤسسة أن العطل قد عولج، وأن التغذية الكهربائية قد عادت منذ ليل الأمس إلى طبيعتها، وعادت الأمور إلى مسارها المعتاد.
وتؤكد المؤسسة أخيراً على استمرارها في بذل الجهود اللازمة لضمان استقرار الشبكة كهربائية بحده الأدنى، في ظل كمية إنتاج محدودة، ومعالجة أية أعطال طارئة بالسرعة الممكنة، وذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية، وفي ظل الإمكانات والموارد المحدودة المتوفرة لدى المؤسسة، لتأمين التيار الكهربائي قد المستطاع للمواطنين والمرافق العامة الأساسية في البلد، بما فيها مطار رفيق الحريري الدولي.
 
 
 
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