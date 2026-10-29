هذا سبب الإنقطاع العام للتيار الكهربائيّ

صدر عن مؤسسة " " البيان التالي:

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توضح أن الانقطاع العام للتيار الكهربائي الذي طرأ يوم أمس الواقع فيه 28/10/2026، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ، نجم عن عطل في أنظمة الاتصالات في سنترالات الهاتف التي تؤمن الخدمة للمركز المؤقت المستحدث في محطة التحويل الرئيسية في الجمهور، والذي تُدار منه الشبكة حالياً، وذلك منذ التدمير الكامل لمركز التحكم الوطني (N.C.C.) جراء انفجار مرفأ في 4 آب 2020، وقد أدّى هذا العطل في أنظمة الاتصالات إلى تأخير عملية إعادة الشبكة إلى الخدمة نظراً لتوقف الاتصالات الهاتفية،وتفيد المؤسسة أن العطل قد عولج، وأن التغذية الكهربائية قد عادت منذ ليل الأمس إلى طبيعتها، وعادت الأمور إلى مسارها المعتاد.وتؤكد المؤسسة أخيراً على استمرارها في بذل الجهود اللازمة لضمان استقرار الشبكة كهربائية بحده الأدنى، في ظل كمية إنتاج محدودة، ومعالجة أية أعطال طارئة بالسرعة الممكنة، وذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية، وفي ظل الإمكانات والموارد المحدودة المتوفرة لدى المؤسسة، لتأمين الكهربائي قد المستطاع للمواطنين والمرافق العامة الأساسية في البلد، بما فيها مطار .