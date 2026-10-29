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لبنان

"حزب الله" يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات

Lebanon 24
29-10-2026 | 08:43
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حزب الله يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات
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هنّأ "حزب الله" الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن تجديد ثقة الشعب البرازيلي به يعكس تمسّكه بخياراته الديمقراطية والوطنية المستقلة.
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وأشاد الحزب، في بيان، بمواقف لولا الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبموقفه الرافض للسياسات الأميركية وإدانته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي سياق آخر، رحّب الحزب بموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي المفروض على كوبا، معتبراً أنه انتصار للعدالة وحقوق الشعوب.

وانتقد الحزب سياسة العقوبات والحصار الأميركية، واصفاً إياها بأنها انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وداعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه السياسات واحترام سيادة الدول.

وأكد الحزب تطلّعه إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والبرازيل وكوبا، بما يخدم مصالح شعوبها ويرسّخ مبادئ السيادة والاستقلال والاحترام المتبادل.
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