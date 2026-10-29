"حزب الله" يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات

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هنّأ " " الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن تجديد ثقة الشعب البرازيلي به يعكس تمسّكه بخياراته والوطنية المستقلة.وأشاد الحزب، في بيان، بمواقف لولا الداعمة للقضية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبموقفه الرافض للسياسات الأميركية وإدانته الحرب على .وفي سياق آخر، رحّب الحزب بموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي المفروض على كوبا، معتبراً أنه انتصار للعدالة وحقوق الشعوب.وانتقد الحزب سياسة والحصار الأميركية، واصفاً إياها بأنها انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وداعياً إلى مواجهة هذه السياسات واحترام سيادة الدول.وأكد الحزب تطلّعه إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين والبرازيل وكوبا، بما يخدم مصالح شعوبها ويرسّخ مبادئ السيادة والاستقلال والاحترام المتبادل.