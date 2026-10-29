الملك عبدالله الثاني يؤكد دعم استقرار جنوب لبنان وإنجاح اتفاق الإطار

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التقى الوطني اللواء ميشال منسى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحضور الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ونقل إليه تعازي رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة بالحادثة الأخيرة التي شهدتها .وتناول اللقاء الأوضاع في ، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك عبدالله الثاني دعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار وإنجاح اتفاق الإطار، والمساعدة في تحديد القوى التي ستتولى عمليات التحقق في المناطق التجريبية.وشدد العاهل الأردني على أهمية دعم الجيش، واستكمال الجهود التي بدأها مع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ، في إطار مؤتمر دعم .وجاء اللقاء خلال زيارة منسى إلى الأردن، حيث شارك على رأس وفد عسكري في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026" في العقبة.وعلى هامش المعرض، التقى منسى رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع جعفر حسان، وبحث معه التطورات الراهنة، كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس.وتناولت المباحثات العسكرية سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في .