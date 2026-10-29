نقابة أوجيرو تعلّق الإضراب وتعلن استئناف العمل

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أعلنت في هيئة " " تعليق الإضراب وعودة العمل إلى طبيعته، عقب اجتماع مع النيابية، بحضور وزير الاتصالات وأعضاء ، خُصّص لبحث حقوق العاملين ومستقبلهم في ضوء اقتراح تعديل رقم 431/2002.وأوضحت النقابة، في بيان، أنه جرى الاتفاق على إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 49 حصراً، بما يضمن حقوق العاملين وينظّم انتقالهم إلى شركة "ليبان تيليكوم"، مع الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والمالية، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في القانون 161.كما تم الاتفاق على عدم إصدار أي مراسيم تتعلق بإعادة هيكلة الهيئة أو حلّها قبل إقرار تعديل المادة 49 ودخوله حيّز التنفيذ، ضماناً للأمان الوظيفي.وأشارت النقابة إلى إرجاء البحث في بقية مواد اقتراح تعديل القانون إلى جلسات لاحقة، على أن تُناقش مسألة الحصرية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء.وأكدت أن تعليق الإضراب جاء نتيجة التعهدات التي تحققت خلال الاجتماع، مشددة على مواصلة متابعة المسار التشريعي حتى إقرار التعديلات وضمان حقوق جميع العاملين.