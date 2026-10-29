تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة الأشغال ترجئ البت بقانونَي خزانات المياه وسكك الحديد

Lebanon 24
29-10-2026 | 09:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لجنة الأشغال ترجئ البت بقانونَي خزانات المياه وسكك الحديد
لجنة الأشغال ترجئ البت بقانونَي خزانات المياه وسكك الحديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، ناقشت خلالها اقتراحَي قانون يتعلقان بإعفاء خزانات المياه من الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وحماية عقارات سكك الحديد من التعديات.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات النواب وممثلي الإدارات والجهات المعنية، قررت اللجنة إرجاء البت بالاقتراحين إلى جلسة لاحقة، وتشكيل لجنتين فنيتين لمتابعة دراستهما.
Advertisement

وأوضح عطية، عقب الجلسة، أن اقتراح القانون المتعلق بخزانات المياه، المقدّم من النائب وائل أبو فاعور، يستدعي دراسة معمّقة لآلية تطبيقه وانعكاساته الإيجابية والسلبية، ولا سيما في ما يتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار وتجميعها في الأبنية.

أما في ملف سكك الحديد، فأشار إلى أن اللجنة بحثت اقتراح القانون المقدّم من النائبين بولا يعقوبيان وياسين ياسين، والهادف إلى حماية عقارات السكك وإزالة التعديات عنها، مشدداً على ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة لهذا الملف.

وكشف عطية أن مصلحة سكك الحديد أبلغت اللجنة تلزيم دراسة الجدوى الفنية للخط الممتد من طرابلس إلى الحدود السورية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية.

من جهته، أكد النائب حسين جشي أهمية الاستفادة من مياه الأمطار عبر أسطح الأبنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة المعايير اللازمة لضمان سلامة هذه العملية وفعاليتها.

وفي ما يتعلق بسكك الحديد، اعتبر جشي أن القوانين القائمة تحتاج إلى تطوير وسد بعض الثغرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات جدية لمنع التعديات وإزالة المخالفات القائمة.
مواضيع ذات صلة
لجنة الدفاع أرجأت البت باقتراحات قوانين تتعلق بالقوى الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأشغال عقدت جلسة لمناقشة خطة وزارة الأشغال
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تُؤجّل البتّ بدعم السائقين العموميين
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك: وفدان لبناني وسوري يتابعان مشروع إعادة الربط السككي
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وائل أبو فاعور

الحدود السورية

أبو فاعور

وائل أبو

من جهته

السورية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:22 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:12 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-10-29
Lebanon24
13:22 | 2026-10-29
Lebanon24
13:14 | 2026-10-29
Lebanon24
13:12 | 2026-10-29
Lebanon24
12:54 | 2026-10-29
Lebanon24
12:42 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24