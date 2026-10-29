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لبنان

الخطيب: قرار إقفال بنك صادرات إيران غير مقبول

Lebanon 24
29-10-2026 | 09:35
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الخطيب: قرار إقفال بنك صادرات إيران غير مقبول
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دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، السلطات اللبنانية إلى التراجع عن قرار سحب ترخيص بنك "صادرات إيران" وإقفال فروعه في لبنان، محذّراً من تداعيات القرار على الموظفين والمودعين.
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وجاء موقف الخطيب خلال استقباله وفداً من إدارة البنك في لبنان، أطلعه على قرار مصرف لبنان وتداعياته المالية والاجتماعية.

وأوضح الوفد أن سحب الترخيص جاء، بحسب قوله، "بحجة حماية القطاع المصرفي اللبناني بناءً على طلب أميركي"، مشيراً إلى أن القرار يهدد مصدر رزق 35 عائلة لبنانية، فضلاً عن تأثيره على أموال المودعين.

واعتبر الخطيب أن القرار "غير مقبول بشكل مطلق"، منتقداً ما وصفه بتنفيذ لبنان "الإملاءات الأميركية"، ومشيراً إلى أنه كان بالإمكان تعليق عمل البنك مؤقتاً ودراسة التداعيات قبل اتخاذ قرار نهائي بسحب الترخيص.

وطالب السلطات اللبنانية بالتراجع عن القرار، وكذلك إعادة النظر في قرارات أخرى، من بينها حظر الطيران المدني الإيراني في لبنان.
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