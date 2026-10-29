كرامي وقّعت مذكرة تفاهم مع "إنقاذ الطفولة" لدعم المدارس وتعزيز التعليم في لبنان

وقّعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مذكرة تفاهم مع المديرة الإقليمية وممثلة منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية نورا إنغدال، بحضور المدير العام
للتربية فادي يرق ووفد من المنظمة، بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع التربوي ودعم المدارس في لبنان
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وتشمل المذكرة دعم جهود إعادة تأهيل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للأطفال، إلى جانب تعزيز التعليم الأخضر، وتطوير خطط الجهوزية والاستجابة للحالات الطارئة، بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية الإرشاد والتوجيه.
كما تنص على بناء قدرات موظفي وزارة التربية والمعلمين، ودعم برامج التعليم النظامي وغير النظامي، بما يتوافق مع المناهج والخطط التربوية الوطنية المعتمدة.
وفي سياق لقاءاتها، استقبلت كرامي رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وبحثت معه شؤون الجامعة اللبنانية
وآلية اختيار مديري المدارس الرسمية وعدداً من القضايا
التربوية.
كذلك، التقت وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي
ضم النائب وائل أبو فاعور والدكتور وليد صافي
، وجرى البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة
اللبنانية، إلى جانب قضايا تربوية وعامة.
كما استقبلت النائب طوني فرنجية
على رأس وفد من المجلس التربوي في "تيار
المردة" برئاسة الدكتورة بوليت أيوب، وناقشت معه الحاجات الإدارية والتربوية لمدارس المنطقة وسبل تلبيتها.