كرامي وقّعت مذكرة تفاهم مع "إنقاذ الطفولة" لدعم المدارس وتعزيز التعليم في لبنان

Advertisement

وقّعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مذكرة تفاهم مع المديرة الإقليمية وممثلة منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية نورا إنغدال، بحضور للتربية فادي يرق ووفد من المنظمة، بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع التربوي ودعم المدارس في .وتشمل المذكرة دعم جهود إعادة تأهيل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للأطفال، إلى جانب تعزيز التعليم الأخضر، وتطوير خطط الجهوزية والاستجابة للحالات الطارئة، بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية الإرشاد والتوجيه.كما تنص على بناء قدرات موظفي وزارة التربية والمعلمين، ودعم برامج التعليم النظامي وغير النظامي، بما يتوافق مع المناهج والخطط التربوية الوطنية المعتمدة.وفي سياق لقاءاتها، استقبلت كرامي رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وبحثت معه شؤون الجامعة وآلية اختيار مديري المدارس الرسمية وعدداً من التربوية.كذلك، التقت وفداً من ضم النائب وائل أبو فاعور والدكتور وليد ، وجرى البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين اللبنانية، إلى جانب قضايا تربوية وعامة.كما استقبلت النائب طوني على رأس وفد من المجلس التربوي في " المردة" برئاسة الدكتورة بوليت أيوب، وناقشت معه الحاجات الإدارية والتربوية لمدارس المنطقة وسبل تلبيتها.