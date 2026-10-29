"تلفزيون لبنان"... مذيعة بالذكاء الاصطناعي وبرامج تنطلق في تشرين الثاني

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عقد "تلفزيون " لقاءه السنوي الأول في مبناه بالحازمية، برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، ممثلاً بوزير الإعلام بول مرقص، خُصص لعرض استراتيجية المؤسسة ومشاريعها التطويرية، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء والشركاء المحليين والدوليين.وأكد مرقص أن "تلفزيون لبنان" لا يسعى إلى منافسة الخاصة، بل إلى تقديم نموذج إعلامي مختلف يقوم على المهنية والموضوعية، مستنداً إلى أرشيفه الوطني والعربي، الذي جرى تنظيمه ورقمنته وترشيحه لسجل "ذاكرة العالم".واعتبر أن تعيين مجلس إدارة جديد بعد 26 عاماً يشكّل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة في المؤسسة، مشدداً على أهمية استعادة دورها كشاشة وطنية جامعة.من جهتها، أعلنت رئيسة المديرة العامة أليسار نداف أن البرامج الجديدة ستنطلق مطلع تشرين الثاني، كاشفةً أن المذيعة الافتراضية "تاليا"، التي تعتمد تقنيات ، ستبدأ تقديم نشرة اعتباراً من السبت المقبل.وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم أيضاً في مجالات الصوت والأخبار والترجمة، مؤكدةً أنه أداة مساعدة للإعلاميين وليس بديلاً عنهم، مع التشديد على ضرورة مواجهة الأخبار المضللة وحماية حقوق الملكية الفكرية.وأشارت نداف إلى أن الإدارة، منذ تسلّم مهامها في 2025، تعمل على معالجة التحديات المالية والإدارية والتقنية، وتحديث الاستوديوات والمعدات، وتطوير البرامج وتحسين أوضاع العاملين، ضمن استراتيجية أُعدّت بالتعاون مع شركاء المؤسسة.وشهد اللقاء عرضاً للمشاريع المنجزة والخطط المستقبلية، إلى جانب توقيع اتفاقية هبة عينية لتحديث تجهيزات التلفزيون بين الشركة لتطوير الإعلام وإدارة المؤسسة، واختُتم بجولة في الاستوديوات الجديدة بالحازمية.