اللبنانية الأولى جالت على مصنعي فارمالاين وألفا: صناعة الدواء في لبنان تضاهي الجودة العالمية

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قالت الأولى السيدة نعمت عون ان الجودة التي تتمتع بها صناعة الدواء في ، باتت تضاهي الجودة العالمية، مذكرة ان يدعم الصناعات اللبنانية في مختلف المجالات، ويطلق قدراتها، ويوفر لها الرعاية الكاملة سواء في الأسواق المحلية او في الأسواق الخارجية.وأضافت انه رغم كل التحديات لا يزال الصناعيون اللبنانيون يؤمنون بوطنهم، وبقدراته، ويوفرون للشباب فرص عمل، مناشدة جميع المستثمرين ومحبي لبنان الى الاستثمار فيه. كما دعت اللبنانية الأولى الشباب الى الاستفادة من الذي اكتسبوه لتحقيق طموحاتهم في وطنهم.كلام السيدة الأولى جاء في خلال جولة قامت بها قبل ظهر اليوم، على مصنعي "فارما لاين" في نهر إبراهيم، و"الفا" للامصال في سهيلة، بهدف الاطلاع على واقع قطاع الصناعات الدوائية في لبنان، ومراحل تصنيع الادوية، ودور المصانع اللبنانية في تلبية حاجات المجتمع اللبناني.المحطة الأولى في جولة اللبنانية الأولى كانت في مصنع "فارمالاين" في نهر إبراهيم، حيث كان في استقبالها لدى وصولها رئيس مجلس ادارة مجموعة MALIA القنصل جاك صراف وعقيلته نيكول،و نقيبة مصانع الادوية في لبنان ورئيسة المصنع الدكتورة كارول ابي كرم، وخادم رعية السيدة في عمشيت الخوري شربل الخوري، وعدد من المسؤولين والموظفين. وانضم إلى الحاضرين رئيسي بلديتي نهر شربل ابي رعد وحالات جاد .بداية رحبت ابي كرم باللبنانية الاولى وقدمت شرحا مفصلا عن نوعية الادوية التي يصنعها المعمل وتسويقها في لبنان والبلاد العربية والأوروبية.وبعد جولة في ارجاء المصنع اطلعت خلالها اللبنانية الأولى على احدث الآلات فيه، واستمعت إلى شرح مفصل عن عملية التصنيع القت كلمة قالت فيها:"إن وجودي هنا اليوم هو تأكيد لدعمي الصناعة اللبنانية والصناعة الوطنية، ولا سيما إنتاج الدواء في لبنان. كما شاهدتم خلال الجولة فإن الجودة التي نمتلكها تضاهي الجودة العالمية. وهذا ما نسعى إلى دعمه في هذا العهد من خلال الوقوف إلى جانب الصناعات اللبنانية وإطلاق قدراتها، ودعمها في السوق المحلية، وكذلك في الأسواق الخارجية.أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع القيمين على هذا المعمل، وإلى القيمين على جميع المعامل فيلبنان. وأنا اليوم هنا، وآمل أن تتاح لي الفرصة لزيارة جميع المعامل اللبنانية، لأشكر العاملينفيها من كل قلبي على ثقتهم بهذا البلد.فعلى الرغم من كل التحديات، لا يزال هؤلاء يؤمنون بلبنان وبقدراته، ويشجعون الشباب ويوفرون لهم فرص العمل. وما شاهدتموه اليوم يعكس وجود طاقات شبابية، من بينها كفاءات تلقت تعليمها في لبنان وأخرى درست في الخارج وعادت إليه.ومن هنا، أتوجه بنداء إلى جميع المستثمرين ومحبي لبنان والمؤمنين بقدراته، داعيةً إياهم إلى الاستثمار فيه وفتح مجالات جديدة للعمل. كما أدعو الشباب الذين يعتقدون أن لا دور لهم في هذا البلد، إلى اكتشاف الفرص والإمكانات المتاحة فيه، والاستفادة من العلم الذي اكتسبوه لتحقيق طموحاتهم هنا في لبنان."أضافت: "إن أهمية وجودي اليوم تنبع أيضًا من مسؤوليتنا كمواطنين تجاه قضيتين أساسيتين هما الصحة والتعليم. وبصفتي، فإن الصحة تشكل أولوية بالنسبة إليّ، والدواء هو أحد أهم عناصر الرعاية الصحية. لذلك، يجب أن يتمتع الدواء بجودة عالية، وأن يستوفي المواصفات العالمية، وأن يكون في متناول الجميع. وكلما انخفضت كلفة إنتاج الدواء محليًا، أصبح سعره أكثر ملاءمة للمواطن اللبناني، ما يتيح لشريحة أوسع من الناس الحصول عليه. فنحن قادرون على الإنتاج بجودة تضاهي الجودة العالمية، بل وتحقيق نتائج متميزة وفقا للمعايير نفسها.ومن هنا، أتمنى أن تتعاون الشركات الأجنبية، ولا سيما من خلال الاتفاقيات التي قد تبرمها مع ومع معامل الأدوية اللبنانية، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من قدرات الطرفين وتعزيز الاستثمار في الصناعة المحلية.نحن نشجع الالتزام بالمواصفات العالمية ولكن من خلال صناعة وطنية قادرة على تلبية حاجات المواطنين وخفض فاتورة الأدوية عليهم."وفي ختام الزيارة قدم صراف وعقيلته أيقونة العذراء للبنانية الأولى، بعد ان باركها الكاهن الخوري. ثم غرست شجرة ارز في الباحة الخارجية للمصنع.المحطة الثانية كانت في مصنع مختبرات "الفا" في سهيلة، حيث كان في استقبال السيدة الأولى رئيس مجلس الإدارة للمصنع السيد نزيه تابت، ونائب المدير العام اندره بوشكخانجي، ومديرة الجودة الدكتور جانين صوايا.وجالت السيدة عون في ارجاء المختبرات واطلعت على سير العمل فيها، لاسيما انتاج الامصال والمستلزمات الطبية الأخرى، وتحدثت الى العاملين عن ظروف عملهم، والتقت مجموعة من الأطباء والشباب.وفي نهاية الجولة أعربت السيدة عون عن سعادتها للجولة التي قامت بها، وقالت:"يجب علينا ان نكون الى جانب مصانع الادوية اللبنانية، وكل المصانع اللبنانية، خصوصا ان من حق كل لبناني ان يحصل على دواء بجودة عالية ومواصفات عالمية وبأسعار مقبولة. وما رأيته اليوم اكد لي ان لبنان لا ينقصه شيء، يحتاج فقط الى استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع. واشكر للمصانع ثقتها بهذا البلد ومحبتها له، لأنه على رغم كل الاحداث طورت عملها، وضمت اليها مجموعات من الشباب اللبناني، ليحققوا طموحاتهم في بلدهم."وأضافت: " نتمنى من الشعب اللبناني أن يثق بمصانع الادوية اللبنانية وانتاجها، لأن جودتها العالمية، دفعت مصانع كبرى في الخارج الى الحضور والعمل معها".