في الضاحية.. كمين مُحكم يوقع أحد المطلوبين بجرائم احتيال وتزوير

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المرتكبين والمطلوبين للقضاء، وردت عدّة شكاوى إلى مفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بحق المدعو:ع. ب. خ. (مواليد عام 1966، لبناني)لقيامه بجرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر والاستيلاء على أموال الغير.على الأثر، وبناءً على إشارة المختص، باشرت عناصر المفرزة تحريّاتها واستقصاءاتها المكثّفة لتحديد مكان وجوده، والعمل على توقيفه.وبنتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، وبالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، نصبت له عناصر المفرزة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه في الضّاحية الجنوبية لبيروت.وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرة توقيف وثلاثة بلاغات بحثٍ وتحرّ بالجرم ذاته.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.