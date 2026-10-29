البطريرك الراعي: هناك مخرج لهذا النفق المظلم للبنان

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وجّه البطريرك رسالة إلى جميع اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، وذلك في حديث خاص إلى صوت كل أجرته معه الصحافية فانيسا مرعي. وأكد في رسالته: لا يمكن للبنان أن يزول، فهذا البلد أعطى مار شربل والقديسين والطوباويين، ومن غير الممكن لهؤلاء أن يتركوا لبنان، هذا رجاؤنا وهذا إيماننا الصامد.وفي هذا الحديث الذي جاء عقب الخاص لفيلم "شربل" في الصرح البطريركي في بكركي، بحضور السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا والمطارنة والآباء وموظفي الصرح البطريركي، أشار البطريرك الراعي إلى أنه لا خوف بوجود القديس شربل، ولبنان يختبر الألم مثلما اختبره القديسون بينهم القديسة رفقا، وصحيح أن الألم قد طال والنفق طويل ولكن هناك مخرج لهذا النفق، لذا نعيش في الرجاء وقد زاد رجاؤنا اليوم.وأضاف البطريرك الراعي: صحيح أن الظروف صعبة لجهة المعيشة والمدارس والاستشفاء والأدوية، ولكننا رأينا كيف عاش مار شربل، بأي رجاء عاش وبأي رجاء انتهت حياته، داعيًا إلى تقديم المساعدة والوقوف إلى جانب بعضنا البعض على الرغم من الألم، كما فعل القديس شربل في حياته.