هاني بحث تطوير الإنتاج الزراعي وحماية الغابات والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"

عقد هاني سلسلة اجتماعات تناولت تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات.

وترأس هاني الاجتماع الأول للجنة القطاعية المعنية بتطوير زراعة فاكهة التنين، حيث جرى بحث توسيع هذه الزراعة الواعدة في . كما ناقش مع ممثلي مشروع حماية الغابات من الحرائق وإدارة الكتلة الحيوية.

وفي ملف الإنتاج الحيواني، بحث مع ممثلين عن شركة "Liban Lait" وتعاونية "الدروب" إطلاق مركز لجمع الحليب في ، دعماً لمربي المواشي وتطويراً لإنتاج الحليب في المنطقة.

وتابع هاني مع جمعيتي "SOS Orient" و"صحراء خضراء" مشاريعهما الزراعية في ، فيما ناقش مع ممثلة للأمم المتحدة " " إطلاق أول تجربة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.

كذلك، عقد اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للنسخة الثانية من معرض "Agri-Lebanon"، الهادف إلى دعم حضور القطاع الزراعي وتوسيع فرص التعاون والاستثمار.