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لبنان

هاني بحث تطوير الإنتاج الزراعي وحماية الغابات والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"

Lebanon 24
30-10-2026 | 02:10
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هاني بحث تطوير الإنتاج الزراعي وحماية الغابات والتحضير لمعرض Agri-Lebanon
هاني بحث تطوير الإنتاج الزراعي وحماية الغابات والتحضير لمعرض Agri-Lebanon photos 0
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عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة اجتماعات تناولت تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات.

وترأس هاني الاجتماع الأول للجنة القطاعية المعنية بتطوير زراعة فاكهة التنين، حيث جرى بحث آفاق توسيع هذه الزراعة الواعدة في لبنان. كما ناقش مع ممثلي البنك الدولي مشروع حماية الغابات من الحرائق وإدارة الكتلة الحيوية.

وفي ملف الإنتاج الحيواني، بحث مع ممثلين عن شركة "Liban Lait" وتعاونية "الدروب" إطلاق مركز لجمع الحليب في وادي خالد، دعماً لمربي المواشي وتطويراً لإنتاج الحليب في المنطقة.

وتابع هاني مع جمعيتي "SOS Orient" الفرنسية و"صحراء خضراء" مشاريعهما الزراعية في جزين، فيما ناقش مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إطلاق أول تجربة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.

كذلك، عقد اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للنسخة الثانية من معرض "Agri-Lebanon"، الهادف إلى دعم حضور القطاع الزراعي وتوسيع فرص التعاون والاستثمار.

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