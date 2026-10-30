مصدر ديبلوماسي بارز للسلطة: المطلوب قرارات وتشريعات ذات طابع سيادي

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في لقاء سياسي خاص، قال مصدر ديبلوماسي بارز ومطّلع على الوضع السياسي في ، ومتابع لعمل الحكومة ومجلس النواب، "إنّ السلطة في لبنان، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، تخصّص تسعة وتسعين في المئة من عملها للأمور الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية".وأشار "إلى أنّ كل هذا العمل جيد والبلد بحاجة إليه، إلا أنّ الوطنية والسياسية الكبرى تبقى مهملة إلى أقصى الدرجات، ويجري تسويفها وتجنّب طرحها على جداول الأعمال والحكومية".ولفت إلى "أنّ تحسين صورة لبنان في الخارج على المستويات كافة يحتاج إلى عدد كبير من القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية ذات الطابع الوطني والسيادي، والمنسجمة مع الواقع العربي والغربي للبنان".وتمنّى المصدر "أن تتنبّه السلطة إلى ما ينبغي القيام به للاستفادة من ، لا سيّما أنّ هناك رغبة دولية وزخماً لدعم لبنان".