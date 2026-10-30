جعجع بحث مع السفير المصري المستجدات اللبنانية والإقليمية

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بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع السفير المصري الجديد تميم خلاف التطورات اللبنانية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وجاء اللقاء خلال زيارة بروتوكولية أجراها خلاف إلى معراب، رافقه فيها المستشار الأول في السفارة أحمد الحمامي، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.