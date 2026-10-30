جعجع بحث مع السفير المصري المستجدات اللبنانية والإقليمية

بحث " " مع الجديد تميم خلاف التطورات والإقليمية وانعكاساتها على ، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء اللقاء خلال زيارة بروتوكولية أجراها خلاف إلى معراب، رافقه فيها المستشار الأول في السفارة أحمد الحمامي، بحضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" النائب السابق إدي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق .