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لبنان

عون دعا إدارة الليطاني إلى تحويل الموارد لخدمات وتنمية.. والتقى شقير

Lebanon 24
30-10-2026 | 03:55
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عون دعا إدارة الليطاني إلى تحويل الموارد لخدمات وتنمية.. والتقى شقير
عون دعا إدارة الليطاني إلى تحويل الموارد لخدمات وتنمية.. والتقى شقير photos 0
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دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الإدارة الجديد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، برئاسة الدكتور سامي علوية، إلى جعل المصلحة نموذجاً للإدارة المنتجة التي تحوّل الموارد الوطنية إلى خدمات وفرص تنموية، وتضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

ونوّه عون بأهمية دور المصلحة في إدارة واحدة من أبرز الثروات المائية في لبنان، مشدّداً على حسن استثمارها في الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

وفي لقاء آخر، عرض رئيس الجمهورية مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع العامة في البلاد وعمل المديرية، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى السعودية.

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