خلف: أربعة سيناريوهات للحكومة الإسرائيلية

رأى النائب ملحم خلف أن نتائج الانتخابات لم تمنح أي طرف أكثرية نيابية تحسم هوية الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أربعة سيناريوهات محتملة: حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أو حكومة شراكة، أو حكومة وحدة وطنية، أو انتخابات مبكرة مع بقاء نتنياهو في تصريف الأعمال.

وقال خلف، في حديث اذاعي، إن استمرار نتنياهو قد يعني مواصلة العمليات العسكرية والاحتلال وعرقلة عودة السكان، داعياً إلى تفعيل الدورين الأممي والأميركي لفرض احترام الالتزامات الدولية.

واعتبر أن أي تغيير في القيادة الإسرائيلية يطرح تساؤلات حول ما إذا كان سيقتصر على تبديل الأشخاص أو سيقود إلى تحول فعلي في السياسة تجاه ، مع منح الدبلوماسية والمفاوضات دوراً أكبر.

وتعليقاً على رفض لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مناقشة ملف السلاح، دعا خلف إلى إنهاء القطيعة مع رئيس الجمهورية، وإعلان الالتزام بخيار الدولة القوية والقادرة، وصولاً إلى الانضواء تحت رايتها.