نقابة المحررين تدعو جمعيتها العمومية إلى الاجتماع في 19 تشرين الثاني

دعا الجمعية العمومية العادية إلى الاجتماع عند الساعة العاشرة من صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026، في في .

ويُخصّص الاجتماع لمناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرار الموازنة السنوية للنقابة، وفقاً لأحكام والنظام الداخلي.

وأوضحت النقابة أنه في حال عدم اكتمال الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا اشتراكاتهم، تُعقد دورة ثانية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الخميس 26 تشرين الثاني، وتكون قانونية بمن حضر.