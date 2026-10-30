نقابة المحررين تدعو جمعيتها العمومية إلى الاجتماع في 19 تشرين الثاني

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دعا مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية العادية إلى الاجتماع عند الساعة العاشرة من صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026، في مركز النقابة في الحازمية.
ويُخصّص الاجتماع لمناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرار الموازنة السنوية للنقابة، وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنظام الداخلي.
وأوضحت النقابة أنه في حال عدم اكتمال الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا اشتراكاتهم، تُعقد دورة ثانية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الخميس 26 تشرين الثاني، وتكون قانونية بمن حضر.