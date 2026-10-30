تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المحررين تدعو جمعيتها العمومية إلى الاجتماع في 19 تشرين الثاني

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نقابة المحررين تدعو جمعيتها العمومية إلى الاجتماع في 19 تشرين الثاني
نقابة المحررين تدعو جمعيتها العمومية إلى الاجتماع في 19 تشرين الثاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعا مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية العادية إلى الاجتماع عند الساعة العاشرة من صباح الخميس 19 تشرين الثاني 2026، في مركز النقابة في الحازمية.

ويُخصّص الاجتماع لمناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرار الموازنة السنوية للنقابة، وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنظام الداخلي.

وأوضحت النقابة أنه في حال عدم اكتمال الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا اشتراكاتهم، تُعقد دورة ثانية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الخميس 26 تشرين الثاني، وتكون قانونية بمن حضر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان اليوم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة: هل من نتائج ملموسة ؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا سيعقد في تشرين الثاني
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: اجتماع بوتين وترامب وشي على هامش قمة أبيك في تشرين الثاني فكرة مثيرة للاهتمام
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة

الصحافة اللبنانية

قانون المطبوعات

نقابة المحررين

مركز النقابة

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-10-30
Lebanon24
06:17 | 2026-10-30
Lebanon24
06:10 | 2026-10-30
Lebanon24
06:08 | 2026-10-30
Lebanon24
06:00 | 2026-10-30
Lebanon24
05:57 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24