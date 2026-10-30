حجازي يطالب بتنفيذ قانون العفو وإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي

طالب مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي المسؤولين بإيلاء الأوضاع المعيشية اهتماماً أكبر مع اقتراب فصل الشتاء، وتنفيذ قانون العفو العام بعيداً من الاستنسابية أو التحوير.

وخلال اللقاء العلمائي الفتوى في راشيا، دعا حجازي إلى إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، معتبراً أن معالجة هذا الملف تسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي.

وحذّر من "تركيب ملفات أمنية بحق الشباب للتعمية على تهريب المتفجرات إلى "، مطالباً بإحالة الملف إلى المجلس العدلي وترك القانون يأخذ مجراه.

كما دعا إلى تعزيز العلاقات العربية ومنع تدخل المحاور الخارجية في شؤون المنطقة، مشيداً بالمواقف الرسمية والأردنية. واستنكر استمرار اعتداءات الحوثيين على ، مطالباً بموقف عربي حاسم تجاهها.